أي. أر. رحمان يكشف كواليس إسلامه.. ويوقف ندوة تكريمه احتراما للآذان

تطرق الموسيقار الهندي أي.آر. رحمان إلى الجانب الديني في حياته، وذلك خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي، المقامة الآن في دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيها الموسيقار المصري هشام نزيه ويديرها المنتج علاء كاركوتي، بحضور عدد كبير من السينمائيين والموسيقيين من بينهم السيناريست تامر حبيب، الفنان صبري فواز بالإضافة إلى المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان.

وقال الموسيقار الهندي في كلمته، اليوم، «دائما ما أدعي واستعين بالله لكي يلهمني بالموسيقى المناسبة، أبي كان صوفي وأنا كنت أتبع ديانة أخرى، وأنا بدأت استكشاف الحقيقة فهناك منطقة بداخلك تحمل الخير والشر وانظر للناس كإنسان، فنحن اليوم يقودنا الكراهية هناك نصوص دينية تقسمنا».

أيه.أر رحمان يوقف ندوة تكريمه احتراما لآذان العصر

أوقف الموسيقار الهندي، ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، المقامة على مسرح النافورة، احتراما لآذان صلاة العصر، حيث طلب التوقف عن الحديث لحين انتهاء الآذان.

واستأنف الندوة بعد ذلك وتحدث عن الطريقة التي يختار بها الموسيقى لأعماله، قال الموسيقار الهندي: «في السينما تود دائما رؤية المشاعر والبصمة الإنسانية وإعطاء زاوية جديدة بالموسيقى التى تقدمها وتقول سوف استخدام الآلات الوترية أو الآلات النفخ يجب التأكد من الآلة المناسبة لي»، مضيفا: «بين عامي 2009 و2010 كان يعمل على أحد الأعمال الفنية والأمر لم يستغرق اكثر من 3 أيام لكي اختار الموسيقى المناسبة».

الموسيقار الهندي سعيد بالتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي

وعبر الموسيقار الحاصل على جائزة أوسكار عن سعادته بالتواجد في مصر وتكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي، وتحدث خلال الندوة عن كواليس مراحل هامة ومختلفة في حياته المهنية والشخصية منها اعتناق الإسلام ووصوله إلى العالمية خلال فترة عمله في هوليود بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العالمية الهامة في مجال الموسيقى