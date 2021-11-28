تدشين المرحلة الثانية لتطوير المناطق غير المخططة في شبين الكوم

دشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم بنطاق حي شرق بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه، وتشمل المرحلة أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمنطقة كفر المصيلحة والشوارع الرئيسية بحي شرق، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

تطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إعداد خطة طموحة لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم بدأت بالمرحلة الأولى بنطاق حي غرب بتكلفة إجمالية بلغت «310» ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك لـ 176 شارعا رئيسيا ومتفرع بنطاق الحي والعزبة الغربية.

بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بقرية ميت خاقان

وتابع محافظ المنوفية بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بقرية ميت خاقان، حيث من المقرر تطوير الطريق بالكامل من إزالة البلدورات القديمة والمتهالكة وإنشاء بلدورات جديدة وسيتم رصفها ببلاط الإنترلوك مع إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإعادة رصفها من جديد.

وأوضح: «جاري حالياً إزالة البلاطات الخرسانية القديمة بالجزيرة الوسطى بالشارع وسيتم إنشاء جزيرة وسطى جديدة وزرع أعمدة إنارة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالي بالطريق»، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقل من شهر مع مراعاة المواصفات والاشترطات الفنية المقررة.

وأردف محافظ المنوفية أن خطة التطوير بحي شرق ستشمل أعمال رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة لـ 80 شارعا ومتفرعاتهم بنطاق الحي وهم: «شارع عبد العزيز باشا فهمي ومتفرعاته، متفرعات عاصم حما حتى عبد العزيز فهمي، وشارع أحمد حشمت ومتفرعاته من الجهة البحرية، وشارع الكهرباء، ومسجد بلال، حسين مكاوي، ومسجد قاصد كريم، رشدي الكبش، بزار الإسكندري، شارع النصر، الزهور، بكري، ناجي أنور، شارع خلف المول، شارع آمنة، شارع بجوار المدرسة التجريبية ومتفرعات المساكن، مصنع الحلاوة، شارع موزاي لشارع جراج الأوتوبيس، شرق مستشفى الحميات، غرب مستشفى الحميات، طريق ميت خاقان، عاصم حما، متفرعات عاصم حما، زكي شبانة، شارع خلف السجن».

بالإضافة إلى «شارع مصطفى كامل البحري والقبلي، طلعت حرب، سعد زغلول، متفرعات سعد زغلول، شارع أولاد موسى ومتفرعاته، حارة الشناوي، شارع سعيد أبو ذكري، شارع عبد المنعم رياض ومتفرعاته، شارع المصري وشارع متفرع منه، شارع محمود شاهين ومتفرعاته، شارع علي رزق، وشارع إيهاب رزق، وشارع عبد المجيد عمر، وشارع ربيع مبارك، طارق بن زياد، وشارع المقابر، وشارع أولاد موسى متفرع من شارع أحمد حشمت، وشارع علي شلبي طريق الراهب، وشارع متفرع من عاصم حما وأحمد حشمت بجوار برج تبارك من أمام المعدية القديمة»، بجانب عدد كبير من الشوارع الأخرى التي ستشهد التطوير في حي شرق.

وفي ذات السياق، تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير شارع عاطف السادات بحي غرب شبين الكوم، ووجه المحافظ بإنشاء أرصفة جانبية بفواصل مضيئة ورصفها ببلاط الإنترلوك وتطوير الجزيرة الوسطى، كما شدد بتزويد كشافات الإنارة بالأعمدة علي جانبي الشارع، موجهًا رئيس حي غرب بزيادة صناديق القمامة لاستيعاب تجمعات القمامة بالشارع، ومشدداً على الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال.

وخلال جولته تابع المحافظ اللمسات النهائية لأعمال التطوير بشارع الغزل بشبين الكوم، حيث تفقد المحافظ إنشاء المطبات الصناعية الحديثة المزودة بالفواصل المضيئة وذلك لتهدئة سرعة السيارات بالشارع وحفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبي الشارع وصب القواعد الخرسانية وتركيب البازلت بين الفواصل المضيئة.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب برفع كافة تراكمات الأتربة بالشارع من خلال السيارة المكنسية وذلك حفاظاً علي المظهر الجمالي بالشارع.