رئيس الجامعة الأمريكية: التعليم عن بعد ممتاز ولكن تنقصه بعض الأدوات

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك العديد من المنح الدراسية المجانية تقدمها الجامعة لمختلف الطلاب في مصر وتنقسم لأكثر من نوع غالبيتها للطلاب المتفوقين، لافتا إلى أنه يجري مراجعة خطة سياسة إعطاء المنح الدراسية والتوسع منها، منوها إلى أن الجامعة ترصد ميزانية كبرى للمنح الدراسية لطلابها، وأن هناك خطة لزيادتها الفترة المقبلة واستقرار المنح للمحافظة على الطلاب المتميزين.

وعن خطة الجامعة الفترة المقبلة من الناحية الأكاديمية، أوضح دلال خلال إلقاء كلمته بالدائرة المستديرة التي عقدتها الجامعة بحضور عدد من رموز المجتمع المصري، أن يجري حاليا العمل على تنفيذ فكرة تهدف إلى إيجاد برامج دراسية جديدة، كالبرامج المتعلقة بعلوم البيانات والبرامج التي تتعلق بالبيئة وغيرها من البرامج التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل.

مواجهة كورونا

وفيما يتعلق بفيروس كورونا والوضع الوبائي والدراس، أوضح دلال أن الجامعة تراقب الوضع وتوجهات الدولة المصرية في هذا الشأن، لافتا إلى أن هناك لجنة علمية بالجامعة تتابع أيضا الوضع، مضيفا أن شأن الجامعة شأن الدولة المصرية، موضحا أن العودة للحياة الطبيعية كان أمرا حتميا، والجامعة الأمريكية أول مؤسسة تعليمية تقوم بتوفير لقاح كورونا للمواطنين، مشيرا إلى أن قرار العودة كان أمرا ضروريا والعودة للحياة ضروري.

تحديات التعليم عن بعد

وأكد دلال، على أن تجربة التعليم عن بعد متميزة ولكنها تحتاج لبعض الأدوات الرئيسية ولكنها تتوافر في منطقة دون أخرى، وهناك تحديات تواجه التعليم عن بعد، أبرزها قدرة اكتساب الطالب على المعرفة وارتباطها بمجتمع للمعرفة، وقلما تجد مجتمعات كاملة، بجانب وجود عدد من القصور والأدوات الداعمة لنظام التعليم عن بعد، لافتا إلى أن قرار عودة الحياة الطبيعية إيجابي.