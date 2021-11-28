توجيهات جديدة من الصحة بعد ظهور سلالة «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر في مرحلة تصاعدية وهناك ارتفاع ملحوظ في إعداد إصابات كورونا، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه الإصابات بسيطة ومتوسطة و90% منها عزل منزلي، متابعًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لدينا وفرة في عدد الأسرة داخل المستشفيات، ولكن يجب الحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن وصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لـ44 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، كاشفًا عن توجيه الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى المحافظات للوصول إلى المستهدف بنهاية العام الجاري.

زيادة تحليلات التسلل الجيني بالتزامن مع الفيروس أوميكرون

وتابع عبدالغفار، أن الدولة المصرية من الدول الأوائل التي عملت على توفير كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في مصر، وهناك شحنات قادمة لمصر مختلفة من لقاح فايزر ولقاح جونسون اند جونسون.

وعن مستجدات فيروس أوميكرون، قال هناك توجيهات بأهمية زيادة تحليل التسلل الجيني داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى المحافظات، لمتابعة الوضع الوبائي واتخاذ ما يلزم ومعرفة سلالات كورونا وما يطرأ عليها داخل مصر.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة، خاصة مع تسجيل الوزارة خروج 531 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 295434 حتى اليوم