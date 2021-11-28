الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يكرم العاملين في محافظة أسوان على جهودهم لضمان انتظام خدمات الاتصالات خلال أزمة الطقس السيء

قام المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة، بتفقد سنترال أسوان الرئيسي وبعض كبائن الاتصالات التي تعرضت للتلف جراء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة، وذلك للاطمئنان على سير العمل وعدم تأثر جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء في المنطقة،

وخلال الزيارة قام حامد بتكريم العاملين في المحافظة الذين عملوا في ظل الظروف الجوية القاسية دون توقف لضمان عودة خدمات الاتصالات بكامل كفائها لسكان المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن، حيث قاموا من بداية الأزمة بتشكيل غرفة عمليات طوارئ لحصر كافة الآثار السلبية علي شبكات الاتصالات سواء ما يتعلق بالإنترنت أو الخطوط الأرضية أو المحمول أو نقاط الربط الدولي، وتم توزيع فرق العمل لاستعادة الخدمة مع منح الأولوية للخدمات العامة ومناطق التجمعات الأكثر تأثرا وتم النجاح في استعادة كافة الخدمات بنسبة تفوق 98% خلال أقل من 24 ساعة.