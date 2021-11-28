بروتوكول لتنفيذ مشروعات تنموية بقرى الفيوم ضمن مبادرة «أصلك الطيب»

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم، وبين الجمعية العربية للتنمية، وجمعية شباب مصر للتنمية، من أجل تنفيذ أعمال مبادرة «أصلك الطيب» في عدد من قرى مركز يوسف الصديق بالمحافظة، وذلك بإسهام من الدكتور رفعت حليم رجل الأعمال المصري راعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية بدولة الكويت.

أساسيات مبادرة «أصلك الطيب»

وتقوم مبادرة أصلك الطيب، على مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، حيث وقّع البروتوكول، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور إيهاب الخراط رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، ومحمد حسين عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، والدكتور محمود القللي من مؤسسة حياة كريمة، وعدد من وكلاء الوزارة والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

المصريون بالخارج يشاركون في تنمية الوطن

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها البالغة بهذا التعاون، مؤكدة أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهداً في سبيل المشاركة في تنمية وطنهم على كل المستويات والأصعدة، موضحة أن الجاليات المصرية حول العالم، تثبت دوماً معدنها الأصيل أمام كل التحديات التي يواجهها الوطن.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتابعت: «البروتوكول الذي نحن بصدده اليوم هو تتويج لجهود 9 أشهر ماضية من العمل المتواصل، وهو خير دليل على رغبة المصريين بالخارج في الإسهام بالمبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، بالتعاون وتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030».

مناقشة سبل تنفيذ مبادرة «أصلك الطيب»

ولفتت الوزيرة إلي أنه تم مناقشة سبل تنفيذ مبادرة «أصلك الطيب«، مع وزيرة التخطيط، مُثمنة دعم رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم، في تنفيذ بنود المبادرة، مؤكدة أنّ الجمهورية المصرية الجديدة تفتح ذراعيها للمصريين في الخارج للمشاركة في المبادرات التنموية.

انطلاق «أصلك الطيب» من الفيوم

في سياق متصل، قال رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم: «إننا نعمل على تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في إطار تنفيذ مبادرة أصلك الطيب»، موضحاً أنّ البداية كانت هنا بمحافظة الفيوم، ولن تكون النهاية وإنما بداية للوصول إلى أخري من التطوير أو تطوير قرى جديدة، من خلال خطط مستدامة لتطوير القري المستهدفة.

وأكد حليم، أهمية التعاون البناء بين الدولة والأفراد لبناء وتنمية الإنسان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والارتقاء به.

وتابع حليم قائلاً: نعمل على إجراء عدد من التدخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية في محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الهجرة والتخطيط وكذلك مع المحافظة، بما يضمن سرعة وتيرة العمل لتحقيق الهدف المطلوب، وهي بناء الإنسان في المقام الأول.

تمويل وتنفيذ كافة التدخلات الخاصة بالمشروعات

من ناحيته، قال إيهاب الخراط، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، إنه بموجب البروتوكول تقوم الجمعية بتمويل وتنفيذ كافة التدخلات الخاصة برفع كفاءة وتطوير المركز الطبي بالشواشنة، واستكمال تجهيزات وتنفيذ القوافل الطبية، وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحضانات وفصول محو الأمية واستكمال معدات النظافة والتشجير.

تطوير التعليم وتدريب المعلمين

فيما قال محمد عبد الله حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية، إنه بموجب البروتوكول تقوم الجمعية بتمويل كافة التدخلات الخاصة بتطوير التعليم، من تطوير معامل وتدريب معلمين ورفع كفاءة المدارس وتنفيذ أنشطة طلابية، وكذلك تمويل تنفيذ مجمع صناعي وورشة تدريب.

جولة تفقدية لوزيرة الهجرة بالفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ وزيرة الهجرة يرافقها محافظ الفيوم، قد تفقدا صباح اليوم الأحد، عدداً من المشروعات التنموية المتكاملة بقرية الشواشنة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي تنفيذ مبادرة «أصلك الطيب» بمحافظة الفيوم في إطار التكامل وتضافر الجهود بين وزارتي الهجرة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهي المبادرة التي تهدف إلى مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري تحت مظلة المشروع القومي الكبير «حياة كريمة»، من أجل بناء حياة الإنسان المصري في القرى الأكثر احتياجًا.