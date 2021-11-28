محافظ الفيوم: مبادرة «أصلك الطيب» تنفذ أعمال البنية التحتية بالقرى

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أهمية الدور الإيجابي لمبادرة «أصلك الطيب» في استكمال الخدمات وأعمال البنية التحتية بعدد من قرى المحافظة، موضحاً أنّ المبادرة تم التجهيز لها من خلال عدد من الاجتماعات التنسيقية لمناقشة كل البنود وتذليل جميع العقبات.

جاء ذلك خلال، حضور محافظ الفيوم، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم، وبين الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وجمعية شباب مصر للتنمية، من أجل تنفيذ أعمال المبادرة في عدد من قرى مركز يوسف الصديق بالمحافظة.

وذكر «الأنصاري» أنّ المحافظة ستقوم بتقديم كل سبل الدعم اللازم لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة، وذلك توصيل رسالة لجميع المصريين بالخارج أنّ بلدهم بحاجة لجهودهم، وأنّ هذا هو التوقيت الأنسب للوقوف بجانب وطنهم.

تذليل العقبات أمام «أصلك الطيب»

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ المحافظة ستقوم بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة بالقرى المستهدفة، وتدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة في عمل الدراسات وتوفير البيانات لتنفيذها، فضلاً عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية

وأضاف «الأنصاري»، أنّه من المستهدف ضمن مبادرة «أصلك الطيب» هو تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادي في تلك القرى بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

«حياة كريمة» تسير بمعدلات متلاحقة

وكشف محافظ الفيوم، أنّ معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تسير بمعدلات متلاحقة في إطار من التشبيك والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وذلك بتوجيهات ودعم سياسي غير مسبوق من القيادة السياسية وبمشاركة مجتمعية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.