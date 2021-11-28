5 إجراءات لاستخراج جواز سفر للابن مجهول النسب المكفول

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يجوز استخراج جواز سفر من قبل الأسر البديلة الكافلة للطفل المكفول والسماح لهم بالسفر خارج البلاد، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين على الموقع الرسمى للوزارة حول إمكانية سفر الطفل المكفول وشروط استخراج جواز السفر للطفل، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهاتها لكل دور الأيتام بضرورة دعم منظومة الأسر البديلة، التي يتم تطويرها في الوقت الحالي، وتسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التي تقدمت بطلب الكفالة.

شروط استخراج جواز السفر للأبناء المكفولة

وأوضحت «التضامن» أن شروط استخراج جواز السفر للأبناء المكفولة تتمثل فيما يلي:

- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة حتى تستخرج الأسر البديلة جواز سفر للطفل.

- إخطار إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

- تتوجه الأسرة خلال شهر من سفرها للخارج لأقرب بعثة دبلوماسية لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل بينهم.

- أن تلتزم الأسرة بتيسير مهمة البعثة الدبلوماسية في الإشراف والمتابعة الميدانية للأسرة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

- إخطار أقرب بعثة دبلوماسية بأي تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة أو الطفل.

شروط كفالة الطفل في أسرة بديلة

وأوضحت «التضامن»، على موقعها الرسمى، أن هناك العديد من الشروط لكفالة الطفل في أسرة بديلة يتمثل فيما يلى:

- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

-أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.