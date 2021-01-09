خطوات التقديم على طلب كفالة طفل يتيم في بيتك أونلاين

كفالة طفل حلم قد يطمح له البعض وتحديدا من لم يستطيع الإنجاب، وهو ما وفرته وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادرة بعنوان «اكفل يتيم في بيتك».

ويمكن للأشخاص كفالة الطفل من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:

خطوات كفالة الطفل اليتيم إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار مبادرة اكفل يتيم في بيتك.

- املأ البيانات المطلوبة كبيانات الأم البديلة ومنها الاسم والحالة الاجتماعية والديانة والمرحلة التعليمية والمهنة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- إذا كانت الأم البديلة تحمل جنسية أخرى بالإضافة للمصرية فإنه لابد من ادخال بيانات الجنسية ورقم جواز السفر.

- لابد من وضع بيانات السكن داخل مصر بشكل دقيق ومنها المحافظة والمركز والحي ولابد من توضيح إن كانت الأسرة مقيمة خارج مصر.

- وفي الخطوة الأخيرة يتم ادخال بيانات الطفل كنوعه وعمره ثم إرسال الطلب.

شروط كفالة طفل يتيم

أن يحمل الطفل نفس ديانة الأسرة.

أن يكون الزوجان مصريان من الأساس.

يتوافر في الزوجان النضج والأهلية وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم.

أن يكون مر على زواجهما 3 سنوات.

ألا يقل سن كليهما عن 25 عاما ولايزيد عن 60 عاما.

يجوز للمطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لايقل عن 30 سنة كفالة طفل يتيم في حالة صلاحهن.

أن يكون مقر الأسرة آمن وصالح لحياة كريمة.

ألا يزيد عدد الأطفال داخل الأسرة عن طفلين ويمكن الكفالة بعد أن يصلا لمرحلة النضوج والاعتماد على النفس.

أن يكون دخل الأسرة كافي لتيسير احتياجاتهم واحتياجات الطفل.

على الأسرة البديلة تقبل فكرة عودة الطفل لأسرته الأصلية أو نقله إلى بيت بديل أو مؤسسة اجتماعية خصوصا إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.

لابد أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى خارج مصر بصحبة الطفل إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي.