بدء ندوة بيتر ميمي وهاني سرحان وإياد نصار في القاهرة السينمائي

بدأت منذ قليل، الحلقة النقاشية للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان، ضمن فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما، أحد برامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، وحرصت الفنانة بشرى، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف على الحضور، وكذلك كمال زادة، مدير عام مهرجان الجونة السينمائي على حضور الندوة.

بشرى وأحمد شاكر عبداللطيف أول حضور ندوة بيتر ميمي

وتأتي الحلقة النقاشية، التي يُديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، تحت عنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية»، وذلك ضمن فعاليات فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي انطلق يوم الجمعة الماضي إلى 5 ديسمبر المقبل على مدار 9 أيام متواصلة، وتشهد عرض مجموعة كبيرة من الأفلام، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والنقاشات الخاصة بصناعة السينما، بين الفاعلين في مختلف المجالات من دول العالم.

فريق عمل مسلسل «الاختيار»

يذكر أن مسلسل الاختيار، واحد من أبرز الأعمال الوطنية التي عُرضت مؤخراً، وحظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور بالوطن العربي وليس في مصر فحسب، حيث عُرض منه الجزء الأول عام 2020، بطولة الثنائي أمير كرارة وأحمد العوضي، فيما عُرض الجزء الثاني في موسم دراما رمضان الماضي، للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وتولى الكاتب باهر دويدار، كتابة الجزء الأول من الاختيار، فيما كتب المؤلف هاني سرحان الجزء الثاني، بينما تولى المخرج بيتر ميمي، إخراج العمل بجزأيه، كما يستعد لإخراج الجزء الثالث المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، مع الثلاثي أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز.

وتناول الجزء الثاني من المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.