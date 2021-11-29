5 أفعال احذر منها عند سحب أموالك من الـ ATM

أخطاء شائعة يقع فيها عملاء البنوك خلال عملية سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي الـ ATM، والتي قد تعرض بعضهم للنصب والاحتيال من قبل آخرين، نتيجة قيامهم ببعض المحظورات التي يغفل عنها الكثير من المواطنين، وتستعرضها «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا للبنك التجاري الدولي CIB، فإن هناك عددا من النصائح للعملاء عند استخدام ماكينات ATM والتي نوه عنها البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي يجب اتباعها عند استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على حماية بيانات العملاء من عمليات الغش والسرقة.

أخطاء السحب من ماكينات الـ ATM

- عدم التأكد من إخفاء الرقم السري عند إدخاله بلوحة المفاتيح في جهاز الصراف الآلي.

- الثقة بأي شخص لمساعدتك في أثناء إدخال الرقم السري للماكينة.

- التعامل بشكل مباشر في حال وجدت أي شئ غير معتاد في أجهزة الصراف الآلي، فالأصح هو إبلاغ خدمة العملاء على الفور.

- إعطاء البطاقة لأي شخص لأي سبب من الأسباب.

- عد النقود بعد سحبها من ATM.

- الثقة في الواقفين حولك أثناء إتمام المعاملة.

- قبول مساعدة الآخرين من الغرباء.

- إلقاء إيصال الصراف الآلي في محيط ماكينة الصراف الآلي.

- عدم الضغط على زر إلغاء وانتظار ظهور شاشة الترحيب قبل الابتعاد عن الصراف.

انتهاء خدمة رسوم السحب من ATM المجانية آخر ديسمبر

وفي سياق متصل، كان البنك المركزي، قرر إلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، إذ سيكون بمقدور المواطنين السحب من أي ماكينة من إجمالي 14 ألف ماكينة منتشرة في محافظات مصر دون أي رسوم حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتختلف رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي من بنك لآخر، إذ حدد البنك الأهلي رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه بينما يخصم 5 جنيهات في حالة السحب في المرة الواحدة، وفي حالة السحب من بنك مصر، يخصم 6 جنيهات، وجنيهين للاستعلام عن الرصيد، فيما يتم خصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد في بنك فيصل الإسلامي وخصم 5 جنيهات في حالة السحب.