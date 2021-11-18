شروط الحصول على قرض سيارة من البنك التجاري الدولي والأهلي الكويتي

يسعى العديد من المواطنين إلى الحصول على سيارة بالتقسيط من البنوك كافة، وتقدم «الوطن» الشروط اللازمة للحصول على قرض السيارة من البنك التجاري الدولي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي، فإنه يقدم مجموعة من المزايا والشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة.

ويقدم البنك قرض السيارة ضمن القروض الشخصية، وليس ضمن قرض خاص بالسيارات، في محفظة قروض «التجاري الدولي».

شروط وتفاصيل قرض سيارات البنك التجاري الدولي

ووفقا للموقع الإلكتروني لـ«التجاري الدولي»، فإنه عند عدم وجود مقدم مدفوع للسيارة المراد تقسيطها عبر تمويل من البنك أو حظر بيع، تصل قيمة التمويل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل 100% من قيمة السيارة الممولة.

فيما يعد التأمين على السيارات التي تمول في تلك الحالة اختياري، ويترواح معدل الفائدة السنوية على القرض الممنوح لتمويل السيارة، بين 14 و17% كحد أقصى، وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات.

كيفية الحصول على القرض.. والأوراق المطلوبة؟

التقديم لغير عملاء البنك التجاري، يكون من خلال الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

- الأوراق المطلوبة

1 إثبات دخل من جهة العمل الحالية، أو سجل تجاري وبطاقة ضريبية في حالة وجود عمل خاص.

2. بطاقة الرقم القومي سارية.

3. إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي.

4. وجود حساب مصرفي به، ومبلغ مالي في صورة وديعه أو شهادة إدخار، ويكون عرض السيارة مؤرخ ومختوم وموضح فيه الكماليات من قبل البائع أو معرض السيارات.

شروط وتفاصيل قرض سيارات من البنك الأهلي الكويتي

الشروط: المرتب فوق 3 آلاف جنيه.

السن: تحت 60 سنة

الأوراق المطلوبة:

- إثبات للدخل، وفي حالة السداد عبر التأمينات الاجتماعية، مثل وجود معاش للفرد، لا بد ألا يقل السن عن 40 عاما، وألا يزيد عن 65.