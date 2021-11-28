وصفه أصدقاؤه بـ«القلب الطيب».. وفاة «ريان» ماكيير المذيعات بقناة dmc

سادت حالة من الحزن بين العاملين في مجموعة قنوات dmc الفضائية، حدادا على وفاة الشاب محمد ريان، الماكيير، وكتبوا على صفحاتهم الشخصية نعيا له، واصفين إياه بـ«صاحب القلب الطيب والأخلاق النبيلة».

وكتبت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج 8 الصبح على فضائية dmc، نعيا لـ«ريان»، وكتبت «حاسة إن الدنيا بتلف بيا ومش مستوعبة.. هتوحشنا أوي».

وأضافت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كان بقالك فترة شيفت مسائي والأسبوع اللي فات جيتلي الصبح مكنتش أعرف إنك جاي تسلم عليا وتمشي.. هو إزاي أصحي من النوم على خبر إن ريان الماكيير مات.. إزاي تكون إنت اللي مطلعني هوا الأسبوع اللي فات وبعدها تسيبنا وتمشي ومفيش ريان تاني.. هي إزاي الدنيا كدة أساسا.. والله مش مصدقة».