محمد ممدوح لف المحافظات لتحقيق حلمه.. من مدرس لبطل ومدرب فنون قتالية

لم يجد مبتغاه في طور سيناء، ولم يستسلم للفشل واليأس تركًا وراء ظهره وظيفته وتنقل بين المحافظات ليحقق حلم الطفولة بأن يكون بطل في أحد الألعاب القتالية «mma»، والمعروفة بتنوع حركاتها وشرساتها، ويروي محمد ممدوح عبد الله، مدرس لغة إنجليزية ومقيم في محافظة جنوب سيناء، 23 عامًا، ظللت أتمرن لفترات طويلة بمفردي وشعرت باليأس وقررت تقديم إجازة طويلة من عملي بالتدريس.

لم يجد الشاب الثلاثيني، بعد ذلك إلا أن يجعل زوجته وأبنته تعيش مع عائلتها في المنصورة، ويزورهم مره كل أسبوع، وعمل في التدريس بالقاهرة بجانب التدرب طول اليوم دون راحه لكي يستطيع تدبير حاجة أسرته، ومصاريف إقامته وتدريبه لتحقيق حلمه.

التدرب مع لاعب منتخب مصر

خيبات كثيرة تعرض لها ممدوح، بعد أن جرب العديد من المدربين ولم يحق تطور ملحوظ يرضي طموحه وحلمه، إلا حالفه الحظ وتدرب مع لاعب المنتخب، ويقول: «كنت بندرب مع بعض حتى ارتفع مستواي في شهرين فقط، ولكن ضيق الحالة المادية خلاني ارجع جنوب سيناء».

لم يأس ممدوح بعد أن عاد إلى نقطة السفر مره أخرى لعدم توفر مدرب في طور سيناء، ويروي عانيت كثيرًا من التدرب لوحدي ومع ظهورة فيروس كورونا في البداية توقفت عن التمرين، وقررت السعي لتحقيق حلمي والانتقال للعيش في الشرقية مع أهلي والسفر 3 مرات في الأسبوع إلى القاهرة على موتوسيكل صيني لعدم مقدرتي على إيجار سكن في القاهرة أو شراء سيارة.

رحلة مرهقة من الشرقية إلى القاهرة

رحلة سفر مرهقة على الموتوسيكل يقطعها ممدوح من الشرقية إلى القاهرة والعكس، ويضيف كنت بنطق الشهادة يوميًا وأنا مسافر لخوفي من الموت في حادثة على الطريق كنت بخرج من بيتي في الشرقية الساعة 4 عصرًا بالموتوسيكل لحضور تمرين الجيوجتسو الساعة 7م مع الفريق الروسي المخضرم بقيادة الكابتن العالمي صياد عرڤانوڤ صديق المقاتل الأسطورة حبيب نور محمدوڤ الذي لم يهزم، ثم أتمرن ساعتين ثم أبدا في رحلة العودة بالموتوسيكل من الساعة 9 مساء حتي أصل الساعة 11 ليلا.

شهرين متواصلين يتدرب ممدوح لتحقيق حلقه، لإتقان الجيوجتسو، بعد أن وصل إلى مستوى جيد في «الكيك بوكسينج» و«المواي تاي» وهي الملاكمة التايلاندية وهي الملاكمة التايلاندية وتعد ثالث أشرس وأخطر لعبة في العالم، إلى أن جاءت شهادة مدربيه عليه بسعادة عارمة وجعلته يشعر أنه بدأ في تحقيق حلمه ويسير نحو هدفه ليصبح مصارعا يمكنه المنافسة ليصبح بطلا للعالم.

وبعد تلك الشهادة التي أجلت صدره يؤكد ممدوح أن بدأت التدرب مع أبطال محترفين للتأكد من جاهزيتي إلى أن فزت على 3 أبطال منهم بطل هزيمته في أقل من 20 ثانية، ولكن لضيق الحالة المادية ونفاذ المال جعلني أعود مره أخرى إلى طور سيناء.

تأسيس أول فريق بجنوب سيناء

بعد عودة ممدوح إلى نقطة الصفر مرة أخرى لم يأس ويستسلم، وفكر في تشكيل أول فريق بمركز شباب الساحل، بعد حصوله من الاتحاد المصري النواب تاي على شهادة اجتياز الاختبارات ليكون من ضمن أول دفعة مدربين مواي تاي في مصر والمدرب الوحيد للمواي تاي في جنوب سيناء.

ويشير ممدوح، إلى مشاركة فريقة في البطولة الدولية التابعة للـ«efc» المنظمة العالمية لبطولات دولية للاعبين من المغرب والكويت ومصر، مؤكدًا أنه في أول مشاركة لفريق جنوب سيناء حصلوا على 9 مركز أولى، 3 مركز ثاني على مستوي الجمهورية من أصل 11 لاعب، موضحًا أن البطل محمد أشرف حصل على ميداليتين أول و ثاني جمهورية بعدما تغلب علي لاعب يفوقه في الميزان.