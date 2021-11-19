مشايخ وعقلاء جنوب سيناء في عيد ميلاد السيسي: إنجازات وتنمية يشهدها المواطن

هنأ مشايخ وعقلاء محافظة جنوب سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ميلاده، وحرصوا في أثناء ذلك عن الحديث حول المشروعات التنموية بالمحافظة والإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس.

وقال الشيخ سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس حقق إنجازات لم يسبق لها مثيل في المحافظة، موضحًا أن هناك طفرة كبيرة تحققت على أرض الواقع وتنمية حقيقية يشهدها المواطن البسيط من رأس سدر وحتى طابا.

وأضاف أن التطور لم يقتصر على مجال واحد بل شمل كل المجالات، يأتي أبرزها التعليم والطرق والكباري والجامعات، مشيرًا إلى القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية التي دخلت عمق سيناء الاستراتيجي ووصلت الوديان والتجمعات البدوية.

ازدواج طرق جنوب سيناء

وتابع الشيخ سليمان، أن من أهم المشروعات التي تمت في جنوب سيناء، ازدواج طرق النفق شرم الشيخ الدولي، والذي ساهم في الحد من حوادث الطرق، مشيرًا إلى أن الحكومة طورت طريق «ذهب - نويبع» و«ذهب - شرم الشيخ»، بالإضافة إلى تطوير طريق «وادي السعال - سانت كاترين».

وواصل عضو مجلس النواب، حديثه عن إجازات الرئيس السيسي، قائلًا إن إنشاء تجمعات تنموية في الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة، ساهمت في خلق فرص عمل للشباب وجذبت السكان من الوادي والدلتا، غير أنها عملت على اتساع الرقعة الزراعية.

جامعة الملك سلمان

في ذات السياق، قال أحمد عياد، من مدينة أبو زنيمة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق معجزات على أرض المحافظة، معتبرًا أن ما تحقق في خمس سنوات، لا يمكن إنجازه على مدار 30 عامًا، مهنئًا الرئيس بعيد ميلاده.

وأضاف «عياد»، إن قوافل الخير ساعدت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، والتي من أبرزها رعاية نعمة البصر عند المواطنين، وهو ما تحقق من خلال مبادرة «نور حياة» التي جرت وما زالت تجرى في رأس سدر.

وناشد الرئيس السيسي، بإقامة مصانع لاستغلال الثروة الموجودة في مدينة أبو زنيمة، والمتمثلة في الرمال والزجاج والرخام والكاولينا، إضافة إلى المعادن الأخرى.

بينما ثمّن أحمد عياد، أحد مواطني مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، مشروعات التنمية المتكاملة التي نفذها جهاز تعمير سيناء داخل 12 تجمع وقرية بدوية، عندما أقيمت مزارع نموذجية تكفي احتياجات المحافظة والوادي من الخضروات والفواكه والأسماك.

وقال إن من المشروعات التي حققت طفرة في المحافظة في عهد الرئيس، هي جامعة الملك سلمان، وإنشاء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية منها 200 بيت بدوي.