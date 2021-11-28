ملفات تتصدر أولوية المحافظات.. أبرزها التصالح والنظافة وحياة كريمة

طالبت وزارة التنمية المحلية من المحافظات، بضرورة التركيز على عدد من الملفات لخدمة المواطنين، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تركز على كل الملفات مع المحافظات من أجل خدمة أفضل للمواطن، من خلال تقديم الخدمات حيث يتم متابعة الاستعدادات للتعامل مع تغيرات الطقس وفصل الشتاء، بالإضافة إلى ملفات التصالح فى مخالفات البناء وعددها يصل 2,8 مليون طلب تصالح قبل غلق الباب فى مارس الماضى، أيضا يتم استعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن والأحياء من خلال اشتراطات البناء الجديدة لتنظيم العمران والحد من التشوهات التى طالت التوسع العمرانى خلال العقود الأخيرة وغيرها من الملفات.

حياة كريمة

وأشار «قاسم»، لـ «الوطن»، إلى وجود تواصل مستمر مع المحافظات لانفاذ القانون والحد من أى تجاوزات أو مخالفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال تدريبهم باستمرار داخل مركز سقارة لثقل خبراتهم وتطوير أدائهم لصالح المواطنين، مع وجود متابعة مستمرة من التنمية المحلية لمشروعات «حياة كريمة» التى تغير حياة 58% من الشعب المصرى من سكان الريف، بجانب توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمعيلة، من خلال توفير الدعم المادى عبر برنامج «مشروعك»، أو صندوق التنمية المحلية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل المحافظات، ومن الملفات التى تشهد تركيز عليها فى المحافظات بالتنسيق مع التنمية المحلية هي:

ملفات تحظى باهتمام المحافظات

- استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

- منع دخول المصالح الحكومية للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا

- إزالة تراكمات القمامة والعمل على نظافة الشوارع والمياديين والتركيز على الجمع السكنى

- إزالة أى عقبات أمام اللجان المختصة لإنجاز البت فى ملفات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح

- استمرار تلقى طلبات الحصول على تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة فى المدن، ووفق قانون البناء فى القرى

- رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى طارئ من مياة امطار أو سيول بالمحافظات خلال فصل الشتاء والتنسيق بين الهيئات المختصة وتمركز المعدات لمواجهة المتغيرات المناخية

- التنسيق المستمر بين المحافظات والإرصاد الجوية للاستعداد لأى تقلبات.

- طلاء واجهات العقارات المطلة على الشوارع الرئيسية والميادين.

-عدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة والحفاظ على أملاك الدولة والتصدى لأى تعديات.

- التفاعل المستمر مع المواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على نيل رضاهم.

- إزالة التعديات على نهر النيل، والعمل على حصر المبانى المقامة على المجارى التى تم ردمها.

- التواصل بين المحافظات ووزارة الرى لتطهير مخرات السيل باستمرار لتفادى أى أزمات.

- مخاطبة المحافظات بالتوعية فى إطار مناهضة العنف ضد المرأة والعمل على رفع كفاءتها واتاحة تكافؤ الفرص فى الوظائف القيادية.

- إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإيجاد بدائل للباعة واستيعابهم فى أسواق حضارية.

- استمرار حظر الشيشة داخل المقاهى والمطاعم.

- التشديد على متابعة مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش وفق المواعيد الشتوية.

- على المحافظات تذليل العقبات فى سبيل إقامة مشروعات مبادرة حياة كريمة من أجل حياة أفضل للمواطنين.