وزيرة الثقافة تكرم صناع مسلسل «الاختيار» في مهرجان القاهرة السينمائي

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أسرة مسلسل «الاختيار»، المتمثلة في المخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان، والممثل إياد نصار، وذلك على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

وقالت إيناس عبد الدايم: «أنا سعيدة جدًا بهذه التجربة الفنية العظيمة، الندوة النهاردة خاصة جدًا، لأن هناك أجيال جديدة لا بد من تذكيرهم بالأحداث التي شهدتها مصر لاسيما في السنوات الأخيرة».

وزيرة الثقافة: الاختيار سيظل في ذاكرة الجمهور وسيُحفر في الأذهان

وأضافت: «من المهم جدا توثيق السنوات الأخيرة، ونحن سعداء إننا عايشنا فترة التوثيق، وعلى يقين أن هناك المزيد من الأعمال الفنية التي ستخرج للنور بشأن توثيق الأحداث».

وتابعت أن مسلسل «الاختيار»، سيظل في ذاكرة الجمهور وسيُحفر في الأذهان، موجهة الشكر إلى صناع وأبطال المسلسل.

وزيرة الثقافة تلتقط صورة تذكارية مع النجوم بعد ندوة الاختيار

وطالب الإعلامي عمرو عبد الحميد، مدير الجلسة النقاشية، الفنانة بشرى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف بالصعود إلى المسرح، والتقاط صورة التذكارية مع وزيرة الثقافة.

وشهدت الندوة حضور كل من بشرى، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وكذلك كمال زادة، مدير عام مهرجان الجونة السينمائي، وطارق الإبياري، ومحمد إبراهيم يسري.

وحظيت الحلقة النقاشية للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان، باهتمام كبير من الجمهور وصُنّاع الفن، إذ شهدت القاعة ازدحاما كبيرا.

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ضمن فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما، حلقة نقاشية، يُديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، تحت عنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية».