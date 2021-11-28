وزيرة الثقافة تحضر ندوة بيتر ميمي وإياد نصار بمهرجان القاهرة السينمائي

وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى دار الأوبرا المصرية، قبل قليل، إذ تُقام جلسة نقاشية بحضور صناع مسلسل «الاختيار»، وشهدت الندوة حضور كل من الفنانة بشرى، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف على الحضور، وكذلك كمال زادة، مدير عام مهرجان الجونة السينمائي، وطارق الإبياري، ومحمد إبراهيم يسري.

نجوم السينما والدراما في ندوة صناع الاختيار بمهرجان القاهرة السينمائي

وحظيت الحلقة النقاشية للفنان إياد نصار، والمخرج بيتر ميمي، والكاتب هاني سرحان، باهتمام كبير من الجمهور وصُنّاع الفن، إذ شهدت القاعة ازدحاما كبيرا، وتأتي الحلقة النقاشية ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما، على هامش فعاليات الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي تستمر فعالياته حتى 5 ديسمبر المقبل.

ونظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، ضمن فاعليات أيام القاهرة لصناعة السينما، حلقة نقاشية، يُديرها الإعلامي عمرو عبد الحميد، تحت عنوان «مقدمة لنوع جديد.. أحدث ثورة في الدراما الرمضانية».

الموسم الثالث من الاختيار في موسم الدراما الرمضانية 2022

يذكر أن المخرج بيتر ميمي، يستعد لتقديم الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2022، ومن المُفترض أن يكون من بطولة الثلاثي أحمد السقا، وأحمد عز وكريم عبد العزيز، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئان الأول والثاني من المسلسل.

يذكر أن مسلسل الاختيار، واحد من أبرز الأعمال الوطنية التي عُرضت مؤخرا، وحظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور بالوطن العربي وليس في مصر فحسب، حيث عُرض منه الجزء الأول عام 2020، بطولة الثنائي أمير كرارة وأحمد العوضي، فيما عُرض الجزء الثاني في موسم دراما رمضان الماضي، للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكي.