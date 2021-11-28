إياد نصار: كنت خايف لما قابلت أسرة الشهيد مبروك.. طلعت أضعف منهم

كشف الفنان إياد نصار، تفاصيل لقائه بأسرة الشهيد العقيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني قبل مسلسل «الاختيار2»، قائلا: «كنت خايف جدا لما قابلتهم».

وتابع خلال كلمته بحلقة نقاشية حملت عنوان: «مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية» في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي: «كان لدي قلقا كبيرا من مقابلة الأسرة بسبب الشعور بجرحهم الكبير في استشهاد البطل، لكن فور مقابلتهم تأكدت أني أضعف شخص في هذه الحلقة بسبب قوة صبرهم وعزيمتهم».

إياد نصار: وعدت أسرة محمد مبروك إني أظهر بطولته

وأكد الفنان الأردني: «وعدت الأسرة إني أظهر بطولة الشهيد البطل وكنت خايف مكونش قد المسؤولية دي بس الحمد لله المسلسل حقق نجاح كبير».

وأوضح «نصار» أن فريق العمل واجه صعوبة كبيرة لعدم وجود مادة مصورة للشهيد باستثناء صورة واحدة بحكم عمله في ملف الإسلام السياسي.

حضور إعلامي كبير لندوة الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وبدأت، منذ قليل، حلقة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثالثة والأربعين تحت عنوان: «مقدمة لنوع جديد أحدث ثورة في الدراما الرمضانية»، بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج بيتر ميمي، والفنان إياد نصار، والإعلامي عمرو عبد الحميد والسيناريست هاني سرحان وسط حضور إعلامي كبير.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 43 منذ يومين وسط إجراءات احترازية مشددة بمشاركة عدد كبير من نجوم مصر والعالم.