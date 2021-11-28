إياد نصار: الشهيد مبروك كان معجبا بدوري في مسلسل «الجماعة»

قال الفنان إياد نصار، إنّ تقديمه لشخصية حسن البنا، في مسلسل «الجماعة»، لا يتعارض على الإطلاق مع تجسيده لشخصية الشهيد محمد مبروك في مسلسل «الاختيار 2»، كما أنه علم أن الشهيد الراحل كلن معجبًا بتجسيده لشخصية «البنا» في «الجماعة».

كلمة إياد نصار في ندوة الاختيار

وقال إياد نصار، خلال كلمته في جلسة نقاشية ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه يحرص على اختيار المشاريع الفنية الجيدة، منذ دخوله الساحة الفنية المصرية.

وأكد إياد نصار، أنّ اختيار الكاتب الراحل وحيد حامد، والمخرج محمد ياسين، له في مسلسل «الجماعة»، أسهم في تحقيق حلمه فيما بعد باختيار المشاريع الفنية التي تحمل رسالة وقيمة بعيدا عن التسلية فحسب.

إياد نصار: أحب المشاركة في كل عمل فني يحمل رسالة وقيمة

وقال إياد نصار: «كان هدفي تقديم شخصية حسن البنا كما هي بمختلف تفاصيلها، رغم إني ضد أفكاره تماما»، متابعا: «أنا أحب المشاركة في كل عمل فني يحمل رسالة وقيمة».

روى الفنان إياد نصار، كواليس اللقاء الذي جمعه بأسرة الشهيد محمد مبروك، خلال فترة التحضير لمسلسل «الاختيار 2» في موسم دراما رمضان الماضي، قائلاً: «كنت خايف».

وقال إياد نصار، خلال كلمته بالجلسة النقاشية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43: «لما قابلت أسرة الشهيد محمد مبروك.. قلت لهم: يا رب الناس تشوف محمد مبروك زي ما هو بطل.. وخايف لو مش هعرف أقدم الشخصية زي ما هو في الواقع بنفس تفاصيلها».

إياد نصار: فرحت بإجاب الشهيد بدوري في مسلسل الجماعة

وأعرب عن سعادته البالغة فور معرفته بإعجاب الشهيد محمد مبروك بدوره في مسلسل الجماعة، قائلاً: «عرفت من أسرته إنه كان مُعجبا بدوري، وذلك بحكم اطلاعه على ملف الإسلام السياسي».

وأشار إلى أنه واجه صعوبات عدة خلال فترة التحضيرات لتجسيد شخصية محمد مبروك، وذلك بسبب قلة المادة الفيلمية المتاحة عنه، لافتا إلى أن دفعة الشهيد مبروك «قالت لي بعد عرض المسلسل إن أنا عملت الشخصية فعلاً بتفاصيلها».

ووصف لقاءه مع أسرة محمد مبروك بقوله: «اللقاء مع الأسرة كان صعب.. إني هفتح جرح قديم بالنسبة لهم.. لكن اتضح أن أنا الأضعف وهم الأقوياء».