نجاح ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في عزل كفر الدوار «صور»

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة قبل قليل، ولادة قيصرية لسيدة تدعى «سحر. ال»، 36 عاما، تعاني من أعراض حادة لفيروس كورونا محولة منذ عدة أيام من مستشفى حميات كفر الدوار.

نجاح العلمية

وعلى الفور، اجتمع الفريق الطبي المعالج المكون من إخصائي نساء وإخصائي تخدير، وإخصائي أطفال، وفريق تمريض العمليات، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تم نقل الحالة لغرفة العمليات بعد تجهيزها وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية المولود من فيروس كورونا، وتم إجراء الولادة بنجاح، مع استقرار الحالة الصحية للأم والجنين.

شارك في إجراء العملية عدد من الأطباء وهم «سامح سمير، استشاري النساء، ومحمد علي، إخصائي نساء وتوليد، ومحمد حمادي حمدان، إخصائي نساء وتوليد،، ومحمد عبد المولى، إخصائي أطفال، ومحمود السيد، إخصائي تخدير.

كان أجرى أطباء كفر الدوار الأسبوع الماضي حالة ولادة قيصرية أيضا لسيدة مصابة بكورونا، حيث تم إجراء العملية بحضور عدد كبير من الأطباء ووسط إجراءات احترازية مشددة.

ومن جانبه وجه الدكتور عمرو دويدار مشرف عام ومدير المستشفى بالشكر لكافة الفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهد المبذول للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة أفضل.

كما تقدم الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالشكر والتقدير لمستشفى كفر الدوار المخصصة للحجر الصحي لحالات كورونا، نظراً لجهودهم في زيادة نسب الشفاء من المرض.