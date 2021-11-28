أسرة قتيل البحيرة: خصص جزءا من دخل الـ«توك توك» لإطعام حيوانات الشارع (صور وفيديو)

تبدل حال الأسرة ما بين ليل وضحاها، وخيم الحزن على أرجاء المنزل بعدما رحل الابن الأصغر وصانع بهجتها، حسبما شبهته والدته، إثر مقتله على يد مسجلين خطر بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بداية الشهر الجاري.

شقيقة المجني عليه: فقدت الوعي فور تلقي خبر الوفاة

والتقت عدسة «الوطن» بأسرة الشاب محمد خليفة صاحب الـ27 عاما، والذي لقي مصرعه إثر تعدي آخرين عليه وسرقة الـ«توك توك» الخاص به. تقول سحر خليفة شقيقة المجني عليه، أنهم تلقوا نبأ وفاته وسط حالة من الصدمة انتابت الجميع، لاسيما أنه لم يدركوا سبب الوفاة في بداية الأمر.

وتابعت أنها تلقت اتصالا هاتفيا من والدها يخبرها بنبأ وفاة شقيقها، الأمر الذي أصابها بفقدان للوعي، مشيرة إلى أنه توفى علي يد شابين مسجلين خطر طلبا منه توصيلهم إلي أحد الأماكن، إلا أنهما تعديا عليه بالضرب باستخدام حجارة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تقرير الطب الشرعي

وأشارت الشقيقة إلى أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أوضح وفاة شقيقها إثر تهشم كامل في الجمجمة وكسر في الزراعين وكاحل أحد القدمين، وكذلك بسبب كدمات متفرقة بالجسم إثر مقاومته لهم أثناء محاولة سرقة الـ«توك توك» الخاص به.

الأم: كان رؤوفا بنا

كان «محمد» خفيف الظل ومحبوبا من الجميع، كما أنه كان رؤوف بها وبوالده، كما كان يحنو على حيوانات الشارع، حتى أنه خصص جزءًا من دخله اليومي لشراء الطعام لها، حسبما ذكرت والدة المجني عليه ودموعها تنهمر على وجهها.

وقالت إنها رأت ابنها للمرة الأخيرة قبل وقوع الحادث بعدة ساعات، مشيرة إلى أنه اقترض مبلغا من المال لشراء «توك توك»، وذلك للإنفاق على نفسه ومساندة والده في نفقات الحياة، لكن هذه المركبة كانت سببا في وفاته.

تهشم في الرأس

رأى الأب نجله في المستشفي متشهم الرأس، وأصيب على إثر هذا المشهد بحالة من الفزع من هول ما رآه. يقول «كان يساندني في مصاريف المنزل، وكان ودودا عليه ووالدته»، موجها الشكر الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجناة.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد يفيد العثور على جثة شاب بالطريق الدولي، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد خليفة، 27 عاما، مقيم مركز رشيد، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.