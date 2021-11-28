مصرع مزارع سقطت عليه ماكينة في البحيرة

لقي مزارع مصرعه إثر سقوط ماكينة زراعية عليه أثناء العمل عليها بحقله داخل قرية بستنواي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث ماكينة زراعية

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال المستشفى جثة مزارع إثر تعرضه لحادث ماكينة زراعية أثناء عمله بالحقل داخل قرية بستنواي، التابعة لذات المركز وحُرر محضر بالواقعة.

حفظ الجثة بثلاجة حقظ الموتى

وأسفر الحادث عن وفاة عبدالصمد محمد عبدالصمد، 28 سنة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.