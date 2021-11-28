الخشن: الإبقاء على سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة

قال المهندس محمد الخشن، خبير صناعة الأسمدة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة هذا العام لها طبيعة خاصة ومختلفة عن السنوات السابقة، مضيفا أن الأسعار العالمية للأسمدة وصلت إلى 1000 دولار لطن اليوريا في مناقصة خلال الأيام الماضية في الهند.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «من سيزرع المليون» المُذاع على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامي شعبان بلال، اليوم الأحد، أن الفلاح المصري ظروفه صعبة لكن لابد أن يتحمل جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار.

الخشن يطالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه

وأشار إلى أنه طالب برفع سعر الأسمدة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن الحل الرئيسي لأزمة الأسمدة يتمثل في تحرير المدخل ودعم المخرج، لأنه لا توجد أي دولة تدعم المدخلات إلا مصر وهذا يخلق سوقا سوداء.

وأوضح خبير صناعة الأسمدة أن الإبقاء على سعرين للأسمدة داخل السوق يتسبب في أزمة، مشيرا إلى أن قرارات رفع سعر الأسمدة من 3200 جنيه إلى 4500 جنيه لا يحل الأزمة ولكنه مسكنات.

يجب منح جزء من الأسمدة للقطاع الخاص حتى يحدث توازن

ولفت أيضا إلى أن حل الأزمة هو ضرورة نسبة 55% من إنتاج الأسمدة التي توردها شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة لابد ألا تقتصر على التعاونيات فقط، ولكن يجب منح جزء منها إلى القطاع الخاص حتى يحدث توازن، لافتا إلى أن هناك نوعا من الاحتكار لأن هناك جهة واحدة تتولى توزيع الأسمدة المدعمة وهي التعاونيات.