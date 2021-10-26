«اشتري البيض والألبان بأسعار رخيصة».. اعرف أبرز منافذ وزارة الزراعة

تيسيرا على المواطنين، ولمواجهة ارتفاع أسعار البيض خاصة، طرحت وزارة الزراعة، في المنفذ المواجه لمقر جمعية الإصلاح الزراعي، 1000 كرتونة بيض بسعر 45 جنيها، بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة.

كما أكد الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أن الحكومة قادرة على توفير السلع الأساسية للمواطنين من الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض والألبان.

منافذ وزارة الزارعة لبيع البيض والمنتجات بأسعار مخفضة

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز منافذ وزارة الزراعة لبيع البيض والمنتجات بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين.

منافذ وزارة الزراعة في محافظة القاهرة

منفذ الدقي: شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي وأمام نادي الصيد.

- منفذ العبور - ويوجد به سوق لبيع الخضروات والفاكهة.

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منافذ باتحاد الشرطة بشارع صلاح سالم بجوار سور نادي اتحاد الشرطة.

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.

الهرم: 2 منفذ شارع سيف الأسلام_المطبعة، 2 شارع الهرم.

المعادي: منفذ شارع الكورنيش ،منفذ السلام أمام مستشفي السلام بمنطقة المعادي.

مايو: جهاز مايو، أمام المجزر الألي، ويوجد منفذ آخر بمجاورة 3 أمام نادي 15مايو، المجاورة السابعة أمام عمرات منتصر).

منفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثورة السمكية.

- منفذ نادي دجلة بمنطقة طرة البلد.

- منافذ الهرم ومركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

- نافذ بمدينة 6 أكتوبر: الحي المتميز - سنتر 3.

ويصل عدد منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتنقلة إلي 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم المنافذ جميع أنواع السلع سواء دواجن أو لحوم أو أسماك، وياميش رمضان.