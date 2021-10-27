وزارة الزراعة: أصدرنا 3 ملايين «كارت فلاح» وحققنا 85% من المستهدف

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كارت الفلاح مرتبط بحرص الدولة على التحول الرقمي، إذ أن وزارة الزراعة تخطت نسبة الـ85% من كروت الفلاح المستهدف إصدارها، مؤكدًا في الوقت ذاته حدوث بعض الأزمات البسيطة بسبب عدم حصول بعض المزارعين على كارت الفلاح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى.

إنهاء أزمة إصدار كروت الفلاح بشكل فوري

وأضاف «الشناوي»، أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة شدد على إنهاء أزمة إصدار كروت الفلاح بشكل فوري، والسماح للمزارع بصرف السماد عبر كارت الموسم الماضي، مع إخطار المزارعين بالمقار المخصصة لإصدار الكروت الخاص بهم، كما وجه بمنح المزارعين تسهيلات فيما يخص إتاحة استمارات جديدة للمزارعين الذين لم يحصلوا على كروت، لتتوفر لهم خلال 15 يوما، مع صرف 50% من الأسمدة»، مؤكدًا أنه جرى إصدار أكثر من 3 ملايين كارت حتى الآن.

وأشار الدكتور عباس الشناوي، إلى الانتهاء من الموسم الصيفي بالنسبة للذرة والقطن والأرز، ومحاصيل الموسم الصيفي شرهة الاحتياج للماء والأسمدة، وهناك توجيهات من وزير الزراعة بمتابعة حركة الأسمدة وكارت الفلاح، مؤكدًا أن الموسم الشتوي بدأ بزراعة بنجر السكر، ويزرع على 3 عروات في أغسطس وسبتمبر وأخيرًا شهر أكتوبر، ومن ثم توريده للمصانع، مشيرًا إلى أن الفلاح على رأس أولوية اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سرعة استصدار الكارت للتمكن من الحصول على كافة الخدمات الحكومية

وأوضح رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم السماح للورثة بتفويض أحدهم عبر الرقم القومي للحصول على 50% من الأسمدة، لحين صدور كارت الفلاح خلال 15 يوما، مناشدا المزارعين بسرعة استصدار الكارت للتمكن من الحصول على جميع الخدمات الحكومية، كما ذكر أنه من المقرر انطلاق موسم زراعة القمح خلال الشهر المقبل، وجميع الأراضي الجديدة تعتمد على نظم الري الحديث، مع تطوير أراضي الدلتا القديمة وفقا لمواسم الزراعة.

وأكد الدكتور أن الوزارة مهتم بخدمة الفلاحين لأنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويساهمون في الأمن الغذائي القومي، واصفًا إياهم بأنهم «يأتون على أولوية الاهتمام بالنسبة للوزارة، ونمنح شِيكارة الأسمدة للمزارعين بـ 165 جنيه بسعرها المدعم بدلًا من سعرها الحر العالمي الذي يبلغ 500 جنيه».