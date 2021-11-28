طريقة شحن عداد الغاز مسبق الدفع بالكارت الذكي في خطوات بسيطة

أعلنت شركة «بتروتريد» العاملة في مجال تسويق الغاز وتحصيل الفواتير الخاصة بالاستهلاك، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنّ شحن الكارت الذكي الخاص بعدادات الغاز الطبيعي مسبق الدفع، يتم من خلال الشركة أو أحد مراكز خدمة العملاء الخارجية المخصصة للشحن، إذ تهدف الشركة لنشر نقاط الشحن الجديدة على مستوى جميع المحافظات، لتقريب خدماتها للعملاء مستخدمي الغاز، والتيسير على المواطنين بتوفير نقاط الشحن للعدادات مسبقة الدفع في أماكن قريبة من المواطنين.

طريقة شحن عداد الغاز بالكارت الذكي

وكشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية، طريقة شحن عداد الغاز مسبق الدفع بعد شحن كارت الغاز وفق الخطوات الآتية:

1- إغلاق محبس الغاز وفتحه بعد عملية الشحن بـ15 دقيقة.

2- وضع الكارت على العداد بحيث تكون القطعة المعدنية بالكارت مقابلة للعدسة الموجودة في العداد، مع الضغط على الزر في نفس الوقت، وعدم رفعه حتى سماع صوت الصافرة.

3- يظهر للمواطن قيمة الشحن والاستهلاك الحالي، وبعد إضاءة شاشة العداد وظهور الرصيد والاستهلاك يتم فتح المحبس بعد 15 دقيقة من الشحن.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الغاز في المدة من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 12 ونصف، وذلك يوم 14 من كل شهر لعمل التحديث للعداد في هذا الموعد، وحال وجود أقساط يجب مراعاة أنّه سيتم خصم قيمة التقسيط من مبلغ الشحن.

أماكن وعناوين شحن عداد الغاز مسبق الدف

وجاءت الأماكن المتوفر بها خدمة شحن عداد الغاز مسبق الدفع على النحو التالي:

القاهرة الكبرى

مراكز شحن عداد الغاز مسبق الدفع داخل فروع الشركة: الهرم، العمرانية، الزيتون، شبرا، مدينة نصر، القاهرة الجديدة، العباسية، حلوان، وسط القاهرة، مصر الجديدة، المعادي.

مراكز شحن خارجية:

- التجمع الأول بمقر شركة تاون جاس.

- التجمع الثالث بمقر شركة تاون جاس.

- مدينتي بمقر شركة غاز القاهرة.

- الدير بالوحدة المحلية شارع نقطة الشرطة بقرية الدير.

- شبين القناطر بالنادي الرياضي شارع مستشفى الحميات، شبين القناطر، قليوبية.

- أطفيح بمقر شركة صيانكو.

الإسكندرية

- منطقة الزوايدة: شارع قنال المحمودية طريق العوايد خورشيد برج المزين.

- مركز الشحن بالمندرة: أبو قير - سيدي بشر- المعمورة 423 شارع جمال عبد الناصر، عمارة أم القرى.

- مركز سموحة: 288 متفرع من زكي رجب.

- مركز السيوف: 5 شارع أديب معقد عمارة الجندل خلف المطافئ بجوار الشهر العقاري.

بورسعيد وبور فؤاد

- مركز الشحن ببورسعيد: مساكن أرض الجولف برج ميدو.

- مركز الشحن ببور فؤاد: شركة تاون جاس، محمد علي بجوار مسجد السيدة خديجة.

الإسماعيلية

مركز الشحن عداد الغاز مسبق الدفع بالإسماعيلية: 181 شارع 9 تقسيم البلاح أمام الجامعة القديمة قسم أول.

المنوفية

- مركز الشحن بتلنت أبشيش: مركز شباب أبشيش بشارع مركز شباب أبشيش، قرية أبشيش، مركز الباجور.

- مركز الشحن كفر عليم: جمعية تنمية المجتمع، شارع البريد، قرية كفر عليم، مركز بركة السبع.

- مركز الشحن (القلشي - كفر القلشي - كفر بتيس): مركز شباب كفر بتبس، شارع المقابر بجوار مسجد رجب، قرية كفر بتبس.

الغربية

قرية شوني بجوار المسجد الكبير مركز طنطا.