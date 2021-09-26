8 علامات احذر ظهورها على عداد الغاز: بعضها يؤدي لانقطاع الخدمة

نشرت الصفحة الرسمية لشركة الخدمات البترولية بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فيديو يوضح شاشات الأخطاء التي تظهر على عداد الغاز، والتي تُنذر بوجود خطأ أو مشكلة في العداد للإسراع بالإبلاغ.

وتستعرض «الوطن» عددًا من الأخطاء التي تظهر على شاشة عداد الغاز لتفاديها، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية لشركة بتروتريد على «فيس بوك» على النحو التالي:

شاشات الأخطاء الخاصة بعداد الغاز

- إنذار E-01: يعني أنّ هناك خطأ بالبطارية الخاصة بالعداد.

- إنذار E-02: يعني أنّ هناك خطأ في فتح الغطاء.

- إنذار E-03: يعني أنّ هناك اقتراب جسم ممغنط من العداد.

- إنذار E-05: يُنذر بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقي من رصيد الشحن.

- إنذار E-06: يفيد بانتهاء الرصيد في كارت الشحن الخاص بالعداد، وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة.

- إنذار E-09: هو إنذار بصيانة الصمام ويأتي مع رمز لسهمين متقابلين.

- إنذار E-10: يعني بدء وقت السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.

- إنذار E-15: إنذار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان، ويظهر على الشاشة مصحوبًا بعلامة مفتاح التصليح، وحال وجود هذا الإنذار يجب غلق المحبس والتواصل مع الشركات المختصة لإصلاح المشكلة حتى لا تحدث أي خسائر.

حالات انقطاع الغاز

وأوضحت الشركة حالات انقطاع الغاز على النحو التالي:

- نفاد الرصيد والانتهاء من أوقات السماح.

- في حالة استخدام الغاز على الفور دون انتظار مرور الوقت المقرر.

- في حالة وجود تسريب بالغاز.

- في حالة التلاعب في العداد.