ممثل الأغلبية بالبرلمان للحكومة: «عايزين نرفع راسنا بين الفلاحين»

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يحظى بأهمية قصوى، ويمثل صداعا في رأس الجميع، خاصة أن نواب الصعيد متحفزون لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر.

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بحضور وزير التموين ووزير الزراعة، لمناقشة تحديد سعر عادل المحاصيل الزراعية.

وقال رشاد إن هناك 3 نقاط مهمة لا بد من التأكيد عليها، خاصة أن الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، أولها أن يتم تطبيق قاعدة أنه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع أن الكل يستفيد، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح، وتستفيد منه كل المنظومة، لافتا إلى أن إصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة.

تبني استيراتيجية لتحويل الري إلى النظام الحديث

وأكد «رشاد» ضرورة تبني استيراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر إلى الري الحديث، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه سيتم تحديد مدة زمنية للجنة المشكلة للانتهاء من تحديد السعر وذلك حتى لا يترك الموضوع بشكل عشوائي، لافتا إلى أن وزير التموين ووزير الزراعة محملين بحل الأمر مع وزير المالية.

واستشهد رشاد بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الإحاطة قائلا: «نريد أن ننتهي بسعر مناسب حتى نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين».

ومن جانبه، اتفق وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، معلنا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية.