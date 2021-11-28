تعرف على أكثر السيارات مبيعا في العالم لعام 2020

دائما ما تحتل تويوتا كورولا قائمة المبيعات شركة تويوتا وقائمة مبيعات العالم أيضا، أما في عام 2020 فلم تكن كورولا وحدها متصدرة قائمة مبيعات العالم.

تويوتا كورولا تحقق مبيعات بمليون و150 ألف سيارة

واحتلت تويوتا كورولا قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم لعام 2020 بمبيعات وصلت إلى مليون و150 ألف سيارة.

وفي المركز الثاني جاءت تويوتا RAV 4 بمبيعات وصلت إلى مليون و70 سيارة.

وجاءت في المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم هوندا CRV بمبيعات وصلت إلى 885 ألف سيارة.

واحتلت نيسان سنترا المركز الرابع في قائمة السيارات الأكثر مبيعا في العالم بمبيعات وصلت إلى 705 آلاف سيارة.

وجاءت تويوتا كامري في المركز الخامس بمبيعات 635 ألف سيارة.

أما فورد F-150 جاءت في المركز السادس محققة مبيعات وصلت إلى 620 ألف سيارة خلال عام 2020.

في المركز السابع هوندا سيفيك بمبيعات وصلت إلى 560 ألف سيارة.

أما هوندا HRV فجاءت في المركز الثامن بمبيعات وصلت إلى 560 ألف سيارة أيضا.

والمركز التاسع البيك آب شيفرولية سيلفرادو محققة مبيعات 500 ألف سيارة خلال عام 2020.

أما هوندا أكورد فجاءت في المركز العاشر بمبيعات 500 ألف سيارة.

المركز الـ11 رام 1500 بمبيعات وصلت إلى 480 ألف سيارة.

المركز الـ12 نيسان اكس تريل بمبيعات 465 ألف سيارة.

المركز الـ13 تويوتا هايلكس محققة مبيعات وصلت إلي 450 ألف سيارة.

المركز الـ14 فولكس فاجن لافيدا بمبيعات وصلت إلى 445 ألف سيارة.

المركز الـ15 نيسان قشقاى بمبيعات وصلت إلى 443 ألف سيارة.

المركز الـ16 فولكس فاجن جيتا محققة مبيعات وصلت إلى 440 ألف سيارة.

المركز الـ17 هيونداي توسان محققة مبيعات وصلت إلى 423 ألف سيارة.

أما فولكس فاجن جولف فجاءت في المركز الـ18 بمبيعات وصلت إلى 400 ألف سيارة.

وفي المركز الـ19 هيونداي ألنترا بمبيعات وصلت إلى 390 ألف سيارة خلال العام الماضي 2020.

أما في المركز الـ20 فجاءت مازدا CX-5 بمبيعات وصلت إلى 365 ألف سيارة.