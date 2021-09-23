مصادر: طرح مبادرة تمويل عقاري جديدة لمن لم تنطبق عليهم شروط الأولى

يدرس البنك المركزي المصري، طرح مبادرة جديدة للتمويل العقاري، تستهدف إتاحة الفرصة أمام غير المستفيدين من المبادرة الأخيرة، التي تم الإعلان عنها بفائدة 3% على فترة سداد 30 عاما، من الذين لم تنطبق عليهم شروط المبادرة الأولى.

أسعار الفائدة في المبادرة الجديدة

وبحسب مصادر مصرفية لـ«الوطن»، فإن أحد شروط هذه المبادرة، أن الفائدة ستكون أعلى، وسعر الوحدة السكنية سيزيد عن الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه، وسيزيد عن المليون و400 ألف جنيه.

مبادرة لمتوسطي الدخل

وأشارت المصادر إلى أن هناك مبادرة أخرى يمكن أن يستفيد منها المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا في عام 2019، وخُصصت المبادرة الجديدة لمتوسطي الدخل، بشريحة تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يتم خفضها إلى 8% متناقصة.

العملاء من شريحة متوسطي الدخل

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، فإن هذه المبادرة تتيح أمام بعض العملاء من شريحة متوسطي الدخل، غير القادرين على الاستفادة من مبادرة الـ3% بسبب تجاوز حد الدخل الشهري، أو قيمة الوحدة السكنية عن المنصوص عليها في المبادرة الجديدة، الحصول على قرض لوحدة سكنية مدعمة الفائدة في مبادرة الـ8%.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وجاء في شروط مبادرة البنك المركزي للاستفادة من مبادرة الـ3%، ألا يتجاوز دخل محدودي الدخل 4.5 ألف جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسطي الدخل فلا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج، بالاضافة إلى فترة سداد القرض تصل لمدة 30 سنة على أن لا يتجاوز عمر المستفيد 60 سنة عند نهاية القرض.

كما اشترطت المبادرة في الوحدة السكنية، أن تكون كاملة التشطيب وغير مخالفة، وأن يكون هدف العميل من المبادرة السكن الدائم وليس السياحي، بهدف الاستثمار، لتحقيق التطوير والعمران.