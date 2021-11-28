«صرف الإسكندرية» تكرم عاملا أصيب أثناء أداء عمله في نوة المكنسة

أصيب عامل صرف صحي في الإسكندرية، وذلك أثناء تأدية عمله في فترة نوة المكنسة التي شهدتها مدينة الإسكندرية يوم الاثنين الماضي، حيث تم تواجد العمال في شوارع المحافظة لمدة 3 أيام متواصلة بدون أي راحة، للتعامل مع النوة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المدينة وتسببت في غرق الكثير من الشوارع.

شركة الصرف تكرم العامل

وحرصاً على تقدير العمال كرم اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، العامل محمود محمد مرسي بمنطقة شرق بعد إصابته أمام تمركز أزور بكورنيش الإسكندرية أثناء تأدية عمله في فترة النوات الأخيرة.

وقال «نافع»، لـ«الوطن»، إن العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بذلوا جهودا غير عادية أثناء النوة الماضية، وأصيب محمود محمد مرسي أثناء تأدية عمله بواسطة سيارة مسرعة على طريق الكورنيش، ونُقل إلى المستشفي على الفور، وتم متابعة الحالة بواسطة الإدارة العامة للعلاقات العامة حتى الاطمئنان على حالته.

رئيس الشركة: العمال رفضوا الراحة أثناء النوة

وأضاف أن جميع عمال الصرف الصحي يعملون في الشوارع بجهد وإخلاص حيث رفضوا أثناء غرق شوارع الإسكندرية الذهاب إلى الراحة أو ترك مواقعهم، إلا بعد رفع جميع المياه من الشوارع، حيث تم التعامل مع النوة لأكثر من 7 أيام بسبب تساقط كميات كبيرة من الأمطار وبالرغم من التواجد وسط المياه إلا أنهم تمكنوا من رفع المياه في 3 أيام دون شكوي أو طلب راحة.

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