رئيس الهلال الأحمر: لدينا 30 ألف متطوع يعملون خلال الكوارث والأزمات

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر له 27 فرعا و100 شعبة ويعمل فيه شبكة متطوعين تضم 30 ألف متطوع، وهؤلاء تم تدريبهم على أعمال الطوارئ والدعم النفسي أثناء الأزمات والكوارث.

فرق مدربة في مختلف المحافظات

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الأحد، أنه يوجد فرق مدربة في كل محافظة ومتواجد معظمهم منذ 3 سنوات ويتدخلون أثناء حدوث السيول بعد الحصول على معلومات من الغرفة المركزية، ما يتم استدعاء فرق الإغاثة والطوارئ.

تلقي طلبات عبر خط الطوارئ الخاص بهم

وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال يتلقى طلبات عبر خط الطوارئ الخاص به من أجل التدخل بفرق مختلفة لحل الأزمات ومساعدة المنكوبين بالإمداد بفرق ومعدات لمساعدة الأشخاص المنكوبين.

العمل تحت رعاية وزارة التضامن

وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تعمل تحت رعاية وزارة التضامن، لافتا إلى أن جمعية الهلال الأحمر مسؤولة عن إدارة الكوارث في مصر ويتم التنسيق مع مختلف الجمعيات من أجل التدخل لمساعدة الأشخاص عند وقوع أزمة.

واستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولته صباح الخميس الماضي في أسوان، بتفقد قرية «غرب أسوان»، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.

السيسي يستمع لشرح مسؤولي «حياة كريمة» حول التدخلات العاجلة للمنازل المتضررة

وخلال جولته التفقدية، زار الرئيس السيسي، عددًا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسؤولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة، نظمت مؤسسة عددا من القوافل الغذائية والطبية، كما تمّ البدء في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لـ500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررين إليها.

السيسي يلتقي مجموعة من أهالي غرب أسوان في ساحة أحد المنازل

كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، التي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

وفي نهاية جولته بالقرية، وجَّه الرئيس السيسي بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

ثم استكمل رئيس الجمهورية، جولته بزيارة قرية «الشهامة» بوادي الصعايدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وزار وحدة طب أسرة الشهامة، ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية التي تمّ إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.