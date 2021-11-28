التنمية المحلية: الدولة استردت 7 ملايين متر مربع من أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن الدولة خلال تنفيذ الموجة الـ 18 لمواجهة التعدي على الأراضي استردت 7 ملايين متر مربع بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب باستعادة هيبة الدولة، مبينا أن خلال نوفمبر تم إزالة أكثر من 28 ألف حالة تعدٍ على أراضي البناء على مختلف المحافظات.

استرداد 39 ألف فدان من الأراضي الزراعية

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم استرداد 39 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخاصة بوزارات الدولة، موضحا أن هذه المواجهة الحاسمة تعمل على إزالة أي تعدٍ في مهده، وكذلك إزالة أي تعديات على أرض مياه نهر النيل.

تنسيق اللجنة العليا لاسترداد الأراضي مع الجهات المختصة

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أن اللجنة العليا لاسترداد الدولة تنسق مع الوزارة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعية، موضحا أن محافظة الوادي الجديد ثم الشرقية ثم المنيا هم الأكثر تعديا على الأراضي الزراعية أما أراضي البناء تتصدر المشهد في الشرقية ثم المنيا ثم بني سويف ثم البحيرة ثم الغربية.

استرداد حق الشعب في الأراضي المنهوبة

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية، أن الدولة تسترد حق الشعب في الأراضي المنهوبة والإدارة الاقتصادية بشكل جيد بعد استعادة ولايتها لتحقيق الاستفادة منها.