انطلاق جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية غدا وسط إجراءات احترازية

تنطلق غدا جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الأولى لاتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية والخاصة، عقب انطلاقها اليوم، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس «كورونا»، أبرزها التأكيد على حصول جميع المرشحين والراغبين في التصويت على «اللقاح».

وحسمت «التزكية» أكثر من 50% من مقاعد اللجان الـ7، وهي «الثقافية، العلمية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية، الأسر، الجوالة والخدمة العامة»، بالكليات قبل انطلاق الانتخابات، فيما لم تحسم الصناديق الانتخابية الجولة الأولى بسبب ضعف نسب الإقبال على التصويت، وتفتح مكاتب رعاية الشباب غدا أبوابها أمام الطلاب فى جولة الإعادة.

الخشت يجري جولة تفقدية لمتابعة العملية الانتخابية

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم، جولة تفقدية فى كليتى الحقوق والعلوم لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى بانتخابات اتحادات الطلاب، حيث جرت في 8 كليات هى: «الحقوق، العلوم، التجارة، الإعلام، دار العلوم، العلاج الطبيعى، الزراعة، الصيدلة»، بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان فى باقى الكليات بـ«التزكية».

وحث «الخشت» الطلاب، خلال الجولة، على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم، داعياً إلى الاختيار بين الطلاب بناء على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاع عملية التصويت لمعايير عقلانية ومحايدة.

الانتخابات الطلابية تتسم بالديمقراطية والحيادية

وأوضح: «ننحاز لجميع الطلبة دون تمييز، وتعليم الممارسة الديمقراطية أهم مقاصدنا»، مؤكداً أن الانتخابات الطلابية تتسم بالديمقراطية والحيادية، وتتم فى إطار من الشفافية والنزاهة، منوهاً بأن الجامعة عملت على تيسير عملية التصويت على الطلاب فى إطار من الشفافية، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية مع تحديد صناديق معينة لطلبة انتساب وأخرى لطلبة انتظام.

وجرت، اليوم، عمليات الفرز بعد انتهاء الانتخابات، وتم إعلان النتائج التي أسفرت عن إجراء جولة الإعادة غدا، على أن تُختتم بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر.

الاقتراع يجري وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة

وتفقد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، المقر الانتخابي بكلية العلوم، في اليوم الأول للاستحقاق الانتخابى.

وبدأت لجان الانتخابات في استقبال الطلاب للإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية في الجولة الأولى منذ التاسعة صباحاً.

وأكد «سعود» أن «الاقتراع يجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة»، لافتاً إلى أن «خوضه يُعد تدريباً وتهيئة للطلاب لخوض العمل العام، وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة»، مشيداً بتنظيم اللجان بالكليات وجهود إدارتها ووكلاء التعليم والطلاب، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي يتم في أجواء ديمقراطية، مع اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار «كورونا».