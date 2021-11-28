أعراض مختلفة لمتحور كورونا الجديد.. ليس من بينها فقدان الشم والتذوق

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية ونقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا، إن أول المعلومات الواردة من الأطباء في جنوب إفريقيا عن أعراض متحور كورونا الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا خلال الأيام الماضية، والذي أثار الذعر بين كل الدول، نظرا لوجود التغير البروتيني في التكوين الخارجي للمتحور الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وأضاف عودة، أن أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بها العديد من الاختلافات التي تم ملاحظتها حتى الآن، وهناك بعض الأعراض التي تتشابه مع أعراض فيروس كورونا والمتحورات الأخرى، وتمثلت أعراض متحور كوورنا الجديد في:

أعراض متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

- الإرهاق الشديد

- ارتفاع في معدل النبض

- لا يعاني المصابين من فقدان حاستي الشم والتذوق

- ارتفاع في درجات الحرارة

- أغلب المصابين من الرجال

- يصيب الأطفال

- أغلب الحالات المصابة لم تتلق اللقاح

طريقة الأمثل للتصدي للكورونا أو المتحورات الجديدة للفيروس أخذ اللقاحات

وفي سياق متصل قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن الحل الأمثل للمواجهة كورونا أو المتحورات الجديدة للفيروس حتى الآن تتمثل في أخذ اللقاحات حتى لو بنسب متفاوته بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التواجد في أماكن تهوية جيدة، التباعد الجسدي والاجتماعي».

أعراض متحور «أوميكرون» الجديد ستتشابه مع أعراض متحورات كورونا الأخرى

وأضاف عصمت في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن أعراض متحور «أوميكرون» الجديد الذي ظهر في جنوب إفريقيا تتشابه كثيرا مع الأعراض التي ظهرت على فيروس كورونا والأعراض الجانبية التي يمكن أن تسببها كورونا عند الإصابة، ومع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة ظهرت بعض الأعراض الجانبية الجديدة التي تم رصدها، مع وجود بعض الاختلافات التي تم ذكرها سابقا بسبب التغير الذي يحدث للمتحور الجديد.