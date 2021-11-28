بريد الوطن .. كنّا

حبات المسبحة تلاقت

كالإلف يجاوره الإلفْ

كنا قلوباً لا تعرف مصطلح الزيفْ

كنّا ناياتٍ ما أرهقها العزفْ

أمطار شتاء تضحكنا

تلهمنا حرارة صيفْ

أدوات العلم لدينا

فلماذا وكيف

كنا قلوبا غُلفا

لا نعرف ضيماً أو حيفْ

ران الحب عليها

للحق جنودا كالسيفْ

انفرطت حبات العقدِ يمينا

وأهل علينا الضيفْ

يذرونا الموت بقسوته

يخطفنا بحد السيفْ

ورقات يسقطها زمانٌ

ورقات تنتظر القطفْ

سامح لطف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com