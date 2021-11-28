بريد الوطن .. كنّا
كتب:
الوطن
08:45 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
حبات المسبحة تلاقت
كالإلف يجاوره الإلفْ
كنا قلوباً لا تعرف مصطلح الزيفْ
كنّا ناياتٍ ما أرهقها العزفْ
أمطار شتاء تضحكنا
تلهمنا حرارة صيفْ
أدوات العلم لدينا
فلماذا وكيف
كنا قلوبا غُلفا
لا نعرف ضيماً أو حيفْ
ران الحب عليها
للحق جنودا كالسيفْ
انفرطت حبات العقدِ يمينا
وأهل علينا الضيفْ
يذرونا الموت بقسوته
يخطفنا بحد السيفْ
ورقات يسقطها زمانٌ
ورقات تنتظر القطفْ
سامح لطف الله
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