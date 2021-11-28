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محمود مسلم

بريد الوطن .. كنّا

كتب:

الوطن
08:45 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

حبات المسبحة تلاقت

كالإلف يجاوره الإلفْ

كنا قلوباً لا تعرف مصطلح الزيفْ

كنّا ناياتٍ ما أرهقها العزفْ

أمطار شتاء تضحكنا

تلهمنا حرارة صيفْ

أدوات العلم لدينا

فلماذا وكيف

كنا قلوبا غُلفا

لا نعرف ضيماً أو حيفْ

ران الحب عليها

للحق جنودا كالسيفْ

انفرطت حبات العقدِ يمينا

وأهل علينا الضيفْ

يذرونا الموت بقسوته

يخطفنا بحد السيفْ

ورقات يسقطها زمانٌ

ورقات تنتظر القطفْ

                                                   سامح لطف الله 

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