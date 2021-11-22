بريد الوطن .. أشلاء شوق
كتب:
الوطن
08:04 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
ألقت سموءلها فى كف أيوب
يا ردة الشوق نحو المنتهى أوبى
من خضرة الوصل لحظ ليس يمنعه
بين على وجهه أشلاء منكوب
يا قبلة الوجد فى ثغر السكون ألم
يثر بقلب كواه الهجر مثقوب
من لحظ سوسنها هم الوصال وقد
تلألأ الصبح فى وجنات محبوب
سفاح هجرك فى طى الظلام سدى
صبراً تصارعه أنات مسلوب
يحتلك الصمت ذكرى الوجد ملهمة
يفوح من روضها طيف بتطبيب
قد شاكسته شجون والمنى قدر
يشكل الوصل عشقاً ليل تقريب
يستلها الوهم من غمد الشكوك ولم ترأف بطعنتها أنصال تعذيب
شجت دواخلها الغراء غادرة
مواجع السهد طغياناً بيعسوب
عبدالناصر الكومى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com