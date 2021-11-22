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محمود مسلم

بريد الوطن .. أشلاء شوق

كتب:

الوطن
08:04 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ألقت سموءلها فى كف أيوب

يا ردة الشوق نحو المنتهى أوبى

من خضرة الوصل لحظ ليس يمنعه

بين على وجهه أشلاء منكوب

يا قبلة الوجد فى ثغر السكون ألم

يثر بقلب كواه الهجر مثقوب

من لحظ سوسنها هم الوصال وقد

تلألأ الصبح فى وجنات محبوب

سفاح هجرك فى طى الظلام سدى

صبراً تصارعه أنات مسلوب

يحتلك الصمت ذكرى الوجد ملهمة

يفوح من روضها طيف بتطبيب

قد شاكسته شجون والمنى قدر

يشكل الوصل عشقاً ليل تقريب

يستلها الوهم من غمد الشكوك ولم ترأف بطعنتها أنصال تعذيب

شجت دواخلها الغراء غادرة

مواجع السهد طغياناً بيعسوب

                                                عبدالناصر الكومى 

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