بريد الوطن .. أشلاء شوق

ألقت سموءلها فى كف أيوب

يا ردة الشوق نحو المنتهى أوبى

من خضرة الوصل لحظ ليس يمنعه

بين على وجهه أشلاء منكوب

يا قبلة الوجد فى ثغر السكون ألم

يثر بقلب كواه الهجر مثقوب

من لحظ سوسنها هم الوصال وقد

تلألأ الصبح فى وجنات محبوب

سفاح هجرك فى طى الظلام سدى

صبراً تصارعه أنات مسلوب

يحتلك الصمت ذكرى الوجد ملهمة

يفوح من روضها طيف بتطبيب

قد شاكسته شجون والمنى قدر

يشكل الوصل عشقاً ليل تقريب

يستلها الوهم من غمد الشكوك ولم ترأف بطعنتها أنصال تعذيب

شجت دواخلها الغراء غادرة

مواجع السهد طغياناً بيعسوب

عبدالناصر الكومى

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