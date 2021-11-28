الحكومة: بدء تطعيم الأطفال بجرعة فايزر واحدة خلال أول أسبوع من ديسمبر

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر سيشهد فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال من 12 إلى 15 سنة، إذ سيحصلون على لقاح فايزر، حيث سيتلقون جرعة واحدة بدلًا من جرعتين.

شرط الحصول على الجرعة التنشيطية

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر لديها 39 مليون جرعة من لقاحات كورونا، وهو ما جعل الدولة المصرية قادرة على تلقيح الأطفال وإعلان الجرعة التنشيطية بداية من 1 ديسمبر، بشرط أن يكون المواطن حصل على جرعتين، ومرّ 6 أشهر على الأقل، على أخر جرعة حصل عليها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل التعامل مع أزمة ظهور التحور الجديد «أوميكرون»: «إذا ثبتت إصابة مواطن جاء من دولة أخرى فإنه يتم ترحيله من المطار، لكن المواطن المصري سينقل إلى مستشفى عزل ويحصل على بروتوكولات كورونا».

نسبة موظفي الحكومة الملقحين بكورونا قاربت على 100%

وأكد أن هناك التزاما يقرب من درجة الكمال في صفوف الموظفين، وذلك فيما يتعلق بتقديم شهادات تطعيم كورونا، وذلك مع استبعاد الحالات المستثناة مثل الحوامل وبعض الحالات المرضية التي تقدم الشهادات المرضية: «نسبة الحاصلين على لقاحات كورونا بين العاملين في الجهات الحكومية قاربت على 100%».