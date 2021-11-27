تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بشأن لقاح كورونا: «باقي 4 أيام»

تبدأ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر 2021، في تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها «41 مكرر ب» في 19 أكتوبر الماضي، بشأن حظر دخول المواطنين للمقار الحكومية إلا بآلية «التلقيح أو pcr».

الجهات التي سيحظر دخول المواطنين للمقار الحكومية دون لقاح

ومن المُقرر أن يسري قرار رئيس مجلس الوزراء، على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة والجهات التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة إلى مقار عملهم.

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء - آنف الذكر- فإن القرار سيطبق عبر التأكد من حصول المواطن على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر الشهادة المُعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR، لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراره برئاسة مجلس الوزراء في يوم 19 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك في إطار التدابير الصحية التي تعمل الحكومة على تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد.

رئيس مجلس الوزراء: اللقاحات درع وقاية ضد فيروس كورونا

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد بمثابة «درع» ضد الفيروس، مؤكداً عمل الدولة على التوسع في إعطاء المواطنين لهذه اللقاحات.

الحكومة توافق على إعطاء «جرعة مُعززة» ضد كورونا

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموافقة على مقترح من اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بشأن منح عدد من الفئات لجرعة معززة من لقاحات كورونا في الفترة المقبلة.