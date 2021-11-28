الحكومة: فتح باب التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة أول ديسمبر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم فتح باب التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة اعتبارًا من 1 ديسمبر، وستكون مخصصة للأطقم الطبية بواقع 1.1 مليون شخص، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية بواقع 3 ملايين أي شخص، أي أن الدولة المصرية تستهدف 4.1 مليون شخص في المرحلة الأولى للحصول على الجرعة التنشيطية.

39 مليون جرعة لقاح لم تستخدم بعد

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «مصر لديها وفرة في اللقاحات بواقع 39 مليون جرعة لم تستخدم بعد، وهو ما سيمكننا من النزول بسن التطعيم إلى 12 عاما».

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت السماح بتوفير لقاح فايزر لأي طفل يبلغ الثانية عشرة من عمره بحد أدنى بداية من الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ولكن بجرعة واحدة، وليس بجرعتين على غرار ما يحدث من البالغين.

إجراءات جديدة لمواجهة أوميكرون

وأشار إلى أن مصر كانت سباقة في التعامل مع أزمة ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، واتخذت إجراءات بوقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا، كما فرضت بعض الإجراءات التي تم البدء في تنفيذها بأن أي شخص قادم عن طريق الترانزيت بعد السفر إلى جنوب أفريقيا سيخضع لفحوصات PCR في المطار.

وأوضح أن العينة إذا كانت سلبية فإن المسافر سيخضع لعزل ذاتي، وإذا كانت العينة إيجابية سيتم إعادته إلى البلد التي جاء منها إذا كان غير مصري، وإذا كان المصري هو من ثبتت إصابته فإنه سيتلقى العلاج في مستشفى عزل ويحصل على بروتوكولات كورونا.