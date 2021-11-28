التعليم العالي: إطلاق منصة إلكترونية لحماية الدارسين في الخارج

قال الدكتور هيثم حمزة، رئيس إدارات البعثات والتمثيل بوزارة التعليم العالي، إن الدولة ترسل أعضاء هيئة التدريس للحصول على ماجستير ودكتوراة بالخارج ولكن أي شخص يسافر للدراسة في الخارج على حسابه يجب أن يسجل سفره لدى إدارة البعثات حتى يتم اعتماد شهادته، موضحا أنه صدر قرار في عام 2019 أن الدارس في الخارج إذا لم يسجل كطالب الإشراف من بداية 2019 لدى الوزارة لن يتم اعتماد شهادته.

متابعة الدراسين بالخارج.. وروسيا الأكثر طلبا

وأضاف «حمزة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الإشراف العلمي يعمل على متابعة دراسة الطلاب بالخارج من أجل تسهيل الالتحاق للطلاب بجامعة معترف بها وليست جامعة مجهولة وتم إطلاق منصة إلكترونية تعمل على التأكد من هذه الإجراءات ورفض قبول الطالب في الجامعات غير المعتمدة، لافتا إلى أن القطاع الطبي هو الأكثر طلبا في روسيا بشكل عام، خاصة من محافظة الشرقية مبينا أن السفر أيضا كثير من محافظة سوهاج.

تكليفات بزيادة أعداد الطلاب الوافدين.. والكويت في المركز الأول

من جانبها، قالت الدكتورة هاجر سيف النصر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، إن هناك تكليفات من رئاسة الجمهورية بزيادة عدد الطلاب الوافدين.

وبينت أن 18 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى زادوا وفي الدراسات العليا 2800 طالب ولكن مازال مفتوحا أمامهم التقديم في الوقت الحالي، بعد أن كانوا 16 ألفا في 2020 و12 ألفا في 2019.

وأضافت أن الأعداد تزداد في الوقت الحالي، لافتا إلى أن أغلب الوافدين يدرسون الطب ثم الحقوق ثم طب الأسنان وهندسة وتجارة وتربية رياضية، مشيرة إلى أن الكويت تحتل المركز الأول في عدد الوافدين.