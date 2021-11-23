عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بسبب مشروع «نورد ستريم 2»

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات ضد سفينتين روسيتين، وشركة واحدة على صلة بروسيا، على خلفية اضطلاعهم بتنفيذ مشروع «نورد ستريم «2».

وقال وزير الخارجية الأمريكي «انتوني بلينكن»، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن وزارته قدمت تقريرا إلى الكونجرس على أساس قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي، لفرض عقوبات على العمل في مشروع «نورد ستريم 2».

تقرير للكونجرس لفرض عقوبات على مشروع نورد ستريم 2

وأضاف أن تقرير اليوم يتماشى مع معارضة الولايات المتحدة المستمرة لخط أنابيب «نورد ستريم 2»، وامتثال الحكومة الأمريكية المستمر لقانون حماية أمن الطاقة الأوروبي.

وأشار إلى أنه من خلال إجراء اليوم، عاقبت الإدارة الأمريكية 8 أشخاص وحددت 17 من سفنهم كممتلكات محظورة وفقًا لقانون حماية أمن الطاقة فيما يتعلق بمشروع نورد ستريم 2.

عقوبات ضد 8 أشخاص و17 سفينة كممتلكات محظورة

وأضاف أن العقوبات الأخيرة تشمل شركة «ترانسادريا ليميتد»، على أن يتم تصنيف سفينتها «مارلين»، كممتلكات خاضعة للحظر، ولم يحدد وزير الخارجية الأمريكي اسم السفينة الثانية التي خضعت للعقوبات الأخيرة.

وتابع بلينكن قائلا: «حتى مع استمرار الإدارة الأمريكية في معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2، بما في ذلك عبر عقوباتنا، فإننا نواصل العمل مع ألمانيا والحلفاء والشركاء الآخرين لتقليل المخاطر التي يشكلها خط الأنابيب على أوكرانيا ودول الناتو والاتحاد الأوروبي في الخطوط الأمامية والرد على تلأنشطة الروسية الضارة، بما في ذلك في مجال الطاقة».

يشار إلى أن مشروع «نورد ستريم 2»، يشمل مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، وبسعة 55 مليار متر مكعب، سنوياً؛ وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.