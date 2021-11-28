وزيرة البيئة: حريصون على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية أساس مواجهة أزمات البيئة، مشيرة إلى أنه جرى العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعة، مثل الغابة المتحجرة في قلب القاهرة الجديدة، وجرى عمل نشاط مع أحد المجتمعات بجنوب سيناء، لتقديم الأطعمة والغذاء السيناوي داخل المحميات، مشددة على أن مصر حريصة على دمج البعد البيئي في القطاعات التنموية.

وأضافت «فؤاد»، خلال حوارها مع برنامج «المشهد» من تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم، أن فكرة عدم استغلال المحمية أصبحت فكرة قديمة، لافتة إلى أنه جرى العمل على تطوير البنية التحتية، بالسماح بإعطاء حق انتفاع للمستثمرين داخل المحمية الطبيعية لمدة 10 سنوات، لاستغلال الموارد الطبيعية بفكر اقتصادي، وهذا مباح بقانون المحميات.

ملف البيئة في صدارة أولويات القيادة

وتابعت وزيرة البيئة، أن القيادة السياسية وضعت الملف البيئي في صدارة أولوياتها، وتدعم القضايا البيئية بشكل كبير، مشيرة إلى أنه كان من المهم أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكلمة نيابة عن مصر بقمة جلاسكو، لإرسال رسالة أن ملف البيئة على أجندة القيادة السياسية.

دفعة قوية للدولة المصرية

وأكدت وزيرة البيئة، أن التوازن البيئي تغير فيما يتعلق بقضايا البيئة، وإكمال دور مصر كلاعب قوي في المجالات البيئية المختلفة، يعطي دفعة قوية للدولة على المستوى الوطني.