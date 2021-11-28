الطفلة شروق: زملائي في المدرسة بيقولولي شفناكي مع الريس في التليفزيون

استضاف برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، في حلقة اليوم، الطفلة شروق، التي تحاور معها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياته إلى أسوان، إضافة إلى وفاء سعد الدين، والدة الطفلة.

وقالت وفاء سعد الدين، والدة الطفل شروق، إن ابنتها شعرت بسعادة كبيرة، بتحاور الرئيس معها، كاشفة أن ابنتها كان من أحلامها أن يتحدث عنها الإعلام والتليفزيونات، مؤكدة أنها كانت تتمنى بشكل شخصي، أن يزور الرئيس السيسي أسوان، وهو ما تحقق بعد أن ضربت السيول قرى المحافظة الجنوبية.

الطفلة شروق: «بشكر الرئيس انه قعدني جمبه»

وكشفت الطفلة شروق، عن ما دار بينها وبين الرئيس السيسي، خلال تحاورها معه، موضحة أنها أخبرته إنها تتمنى أن تصبح فنانة رسم مستقبلًا.

وتابعت: «الأطفال معايا في المدرسة قالولي شفناكي في التليفزيون قاعدة مع الرئيس، وبشكر الرئيس أنه قعدني جنبه».

الطفلة «شروق»: بحب الغناء الشعبي

وأشارت إلى أنها تحب الغناء الشعبي بشكل كبير، وتقوم بالغناء في بيتها.

والدة الطفلة شروق: أسوان بأكملها سعيدة بزيارة الرئيس

وعادت والداة الطفلة شروق للحديث، مؤكدة على سعادة أسوان بأكلمها بزيارة السيسي إليها، موضحة أن الرئيس استجاب لطلباتهم، حينما أخبروه بأنهم يتمنوا أن تبدأ أعمال مبادرة «حياة كريمة»، بقريتها خلال الفترة المقبلة، ولا ينتظرون حتى العام المقبل، وفقا للخطة الموضوعة، مؤكدة أن الرئيس وجه بذلك، وبالفعل حياة كريمة قدمت موعدا بدأ العمل بالقرية، وهو ما جعلهم يشعرون بسعادة كبيرة.

وواصلت: «الرئيس وهو قاعد معانا، قالنا عايزين إيه وأنا هعمله على طول، وده بسطنا كلنا وطمنا».

وعادت الطفلة شروق للحديث مجددًا، أنها تحلم وتتمنى أن ترى بيتهم الذي هدمته السيول يجري بنائه من جديد، وتعود إليه من قريب، إضافة إلى تليفون محمول وتابلت وألوان وكراسات، وكل ما فقدته خلال السيول، مؤكدة أنها لا تريد أي بيت أخر حتى لو أكبر منه في المساحة، كون أن بيتها الذي هدمته السيول الذي تبينه مؤسسة حياة كريمة الآن، هو ما تشعر بالإطمئنان والآمان به.