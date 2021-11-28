4 مشاهد إنسانية للرئيس السيسي خلال زيارته لأسوان

4 لفتات ومواقف إنسانية شهدتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محافظة أسوان، الخميس الماضي، إذ لا يتوانى في مساعدة البسطاء وإسعادهم، ولم تشغله أعباؤه الرئاسية ومسؤولياته عن متابعة أبناء شعبه عن قرب، حيث يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما على الاستماع للمواطنين والتوجيه بحل مشكلاتهم.

تجهيز فتاة

ذكرت الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكفل بتجهيز جهاز كامل لعروس غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وذلك بعد دعوتها للرئيس السيسي لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة في غرب أسوان.

زيارة منزل مواطن

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منزل أحد المواطنين في أسوان، ضمن زيارته إلى المحافظة، لمتابعة جهود الدولة في التعامل مع المناطق المتضررة من السيول التي ضربت أسوان مؤخرا.

والتقطت الطفلة تدعى «شروق»، صورة مع الرئيس السيسي أثناء زيارته محافظة أسوان، للقاء الأهالي المتضررين من السيول.

ضم قرى أسوان لحياة كريمة

وخلال الزيارة وجه الرئيس السيسي بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.

كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل، وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، التي تأتي ضمن قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة.

تفقده للقرى المتضررة من السيول

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان.

وتابع الرئيس السيسي، الإجراءات والخدمات المقدّمة للأهالي والمواطنين في المناطق المتضررة، كما اطمأن على وصول الخدمات للأهالي المتضررين من سيول أسوان.