أستاذ فيروسات يكشف الخطورة المتوقعة لمتحور «أوميكرون» على العالم

كشف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية طب جامعة الزقازيق، خطورة طفرة متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، التي ظهرت في جنوب أفريقيا منذ أيام، وأغلقت عددًا من الدول، وأثارت ذعر منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن خطورة هذا المتحور الجديد تتمثل في سهولة الانتشار وعدم الاستجابة للمسحة وظهورها للمريض سالبة، بجانب عدم استجابة المريض للأدوية والعلاج الخاص بكوفيد 19، موضحًا أن خطورته الكبيرة في عدم استجابة التطعيمات لهذه التغيرات الجينية، أو الطفرة الجديدة.

طفرة أوميكرون الجديدة تضم حوالي 30 متحورًا داخليًا

وأضاف «شاهين»، أن طفرة متحور «أوميكرون» الجديد لكوفيد 19 التي ظهرت في جنوب أفريقيا منذ أيام، من أحد خمس طفرات فقط منذ ظهور كورونا خلال عامين، «لكن في حالة تحول أوميكرون بطريقة كبيرة وثبت خطورتها بأنها تعوق استجابة التطعيمات قد لا يكون التطعيم الحالي فعال»، مؤكدًا أن طفرة أوميكرون الجديدة تضم حوالي 30 متحورًا داخليًا، وقد ذكر البعض بأن فيها 50 متحورا، «وغيرت الشوكة التي تمسك في الخلية البشرية وخطورتها تحدث أثناء الطفرات، وعلماء التطعيم يستهدفون هذه الشوكة».

بعض العلماء في ذكروا أن فحص «PCR» أصبح ليس دقيقا مثل الماضي

وتابع أستاذ علم الفيروسات بكلية طب جامعة الزقازيق: « لو حصل تغييرات على هذه الشوكة قد لا يستجيب فيروس كوفيد إلى التطعيمات الجديدة كلها»، كما أن بعض العلماء في جنوب أفريقيا ذكروا أن فحص «PCR» أصبح ليس دقيقا مثل الماضي في الطفرة الجديدة، معربين عن تخوفهم من العلاج لكوفيد وقد لا يستجيب المتحور أوميكرون الجديد لهذه الطفرة، مؤكدًا أن العالم أصبح يواجه مشكلة من هذه الطفرة الخطيرة، ولا يعرف أحد حتى الآن التصرف الدقيق الخاص بها.

3 أسابيع تفصلنا عن المعلومات الكاملة للمتحور الجديد

وتابع: «منظمة الصحة العالمية ذكرت بأن أمامها 3 أسابيع حتى يكون لديها المعلومات الكاملة عن المتحور الجديد وقدرة الطفرة على الانتشار وقدرتها على العدوى وقدرتها على الإصابة الشديدة وقدرتها على الوفيات».