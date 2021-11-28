إقبال كبير من أهالي تلا منوفية للحصول على لقاح فيروس كورونا

تواصل الفرق الطبية في محافظة المنوفية، تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، بالمراكز الثابتة أو المتحركة على مستوى المحافظة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد متلقي لقاح فيروس كورونا بالمحافظة، وسط زيادة أعداد مراكز اللقاح في جميع مراكز ومدن محافظة المنوفية فضلا عن القوافل المتنفلة التي تنتشر في جميع قرى وشوارع مدن المحافظة، وسط إقبال كبير من المواطنين.

مدير إدارة تلا الصحية: 6 مراكز ثابتة بخلاف المراكز المتنقلة

وأكدت الدكتورة إيريني عطية إسكندر، مدير الإدارة الصحية بتلا، أن المركز شهد إقبالا كبيرا على تلقي لقاح فيروس كورونا في مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة التي تتنقل في جميع القرى، خاصة في مراكز الشباب، موضحة أن عدد المراكز الثابتة في مركز تلا يبلغ عددها 6 مراكز، بينما المراكز المتحركة كثيرة وتجوب جميع القرى بالتعاون مع الجميعات الخيرية ومراكز الشباب.

إيريني إسكندر: جميع اللقاحات متوفرة وآمنة على المواطنين

وأضافت مدير الإدارة الصحية في تلا بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل «الوطن»، أن مراكز اللقاح يتواجد بها كل أنواع اللقاحات المختلفة، ومنها لقاحات فايزر واسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك، ومودرنا، ويتم تحديد نوع اللقاح لكل مواطن وفق حالته الصحية، مشددة على أن جميع اللقاحات آمنة على المواطنين، مناشدة الجميع بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، أو التوجه إلى مراكز اللقاح المتحركة مباشرة ويتم التسجيل فورا والحصول على اللقاح.

ووجهت «إيريني»، الشكر للأطقم الطبية المشاركة في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، قائلة «الأطباء والتمريض ومدخلو البيانات بيقوموا بدور كبير جدا في تطعيم المواطنين، حتى في يوم الجمعة وهو يوم الإجازة أصبح التطعيم فيه رئيسيا في أغلب القرى، ووجد إقبالا كبيرا من المواطنين»، مؤكدة أن الأطقم الطبية يلقون الدعم الكبير من قبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.