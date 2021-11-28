لقاح فرنسي قادر على مواجهة متحور «أوميكرون» الجديد.. جرعة واحدة تكفي

قال خبراء بريطانيون، اليوم الأحد، إن جرعة واحدة من لقاح «فالنيفا» الفرنسي الجديد، جاهزة لمواجهة «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد، بسبب فعاليته التي تجعله الأفضل عن بقية اللقاحات.

وقال عضو المجموعة الاستشارية للحكومة البريطانية الخاصة بالتلقيح والتحصين ضد فيروس كورونا، آدم فين، إن هناك دليلا نظريا قويا يؤكد أن جرعة واحدة من لقاح «فالنيفا» تمكنه من مواجهة المتحور «أوميكرون» الجديد، مشددا، على ضرورة إجراء دراسة كيفية لمعرفة مدى تفاعله مع هذا المتحور، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

جرعة واحدة من اللقاح تواجه متحور كورونا الجديد

وكشفت نتائج التجارب التي أجريت على لقاح «فالنيفا»، الشهر الماضي أن اللقاح فعال بنسبة 95 % من الوقاية من العدوى، إذ يحتوي لقاح «فالنيفا» على فيروس كورونا معطل بالكامل، كما أنه لا يسبب المرض ويقي من الداء، وذلك عن طريق تعريف الجهاز المناعي بالتهديد الفيروسي، إذ يعمل الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، بما يساعد الجسم على مواجهة الفيروس إذا اخترق الجسم.

وفى السياق ذاته، أعلنت شركة فايزر الأمريكية، أنها تحقق في المتحور الجديد «أوميكرون» الذي اكتشف للمرة الأولى في بوتسوانا، الدولة الجارة لجنوب إفريقيا، مضيفة أنها بإمكانها تطوير جرعات جديدة لمواجهة المتحور، في غضون 6 أسابيع، على أن تبدأ عمليات الشحن خلال 3 أشهر.

اكتشاف إصابتين بالمتحور الجديد

وأثار متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا قلقا كبيرا فى دول العالم بسبب وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، قد تساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يدفع إلى العودة للبداية لمواجهة الوباء.

وقال مسؤولون صحيون فى استراليا، اليوم الأحد، إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس كورونا للمرة الأولى، و ذلك بعد إجراء اختبار لمسافرين قادمين من جنوب إفريقيا، وصلا إلى مدينة «سيدني»، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأوضحت هيئة الصحة بولاية «نيو ساوث ويلز» في أستراليا، أنها أجرت اختبارات عاجلة، وكشفت نتائج الاختبارات إصابة راكبين، وصلا أمس السبت، إلى مدينة «سيدني» بمتحور «أوميكرون» الجديد.