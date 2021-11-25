فرنسا: جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» لمن تخطى 18 عاماً

أوصى المجلس العلمى الفرنسى، اليوم، السلطات بتقديم جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، لمن هم فوق 18 عاماً، بعد أن اعتمد وزير الصحة الفرنسى، أوليفييه فيران، سلسلة من القرارات للحد من تفشى الفيروس فى البلاد، وارتفاع عدد الإصابات.

وفى ألمانيا، أفادت وزارة الصحة أن البلاد شهدت قفزة قياسية جديدة فى عدد الوفيات اليومية، حيث تجاوزت الـ100 ألف وفاة منذ بداية الجائحة، وبحسب وكالة بلومبرج، أوصى الاتحاد الأوروبى بوضع حد زمنى مدته 9 أشهر لصلاحية اللقاحات لدواعى السفر، وقررت المفوضية الأوروبية إعادة فتح أبوابها لجميع المسافرين الذين تلقوا اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، بداية من 10 يناير المقبل.

وقررت الإدارة الأمريكية إرسال طاقم طبى عسكرى إلى ولاية «ميشيجان»، لمساعدة المستشفيات فى علاج المصابين بالفيروس، وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة، و1504 حالات وفاة، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 48 مليون إصابة، و775 ألف حالة وفاة.

وحذر العلماء من انتشار متحور جديد يعرف باسم «بوتسوانا»، وذلك بعد إصابة 8 حالات من بينهم 7 فى جمهورية بوتسوانا نفسها، جنوبى القارة الأفريقية، فيما ظهرت الحالة الثامنة فى مدينة «هونج كونج».